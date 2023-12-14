Укрзалізниця призначає двоповерховий електропоїзд Skoda на пікові дати Інтерсіті Київ — Львів Сьогодні 12:17 — Фондовий ринок

Укрзалізниця призначає двоповерховий електропоїзд Skoda на пікові дати Інтерсіті Київ — Львів

На святкові пікові дати Укрзалізниця призначає Інтерсіті+ № 741/742 Київ — Львів. На маршруті курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.

Про це повідомили в компанії.

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Графік

Поїзд відправлятиметься з Києва 22, 24, 28, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня о 14:58 та прибуватиме до Львова о 20:56.

Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься 23, 25, 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8 січня о 8:05 і прибуватиме до Києва о 14:10. У цьому напрямку також узгоджено зручну пересадку по Львову з варшавського рейсу через Рава-Руську.

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На час призначення електропоїзда Skoda до Львова, до Черкас маршрутом № 729/730 курсуватиме поїзд з сидячих вагонів зі зміненим графіком.

Крім того, також призначено додатковий поїзд № 159/160 Київ — Трускавець (через Львів). Він вирушатиме з Києва 23 та 29 грудня о 10:24 і прибуватиме до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку, з Трускавця, поїзд відправлятиметься 23 і 29 грудня о 8:26 і прибуватиме до Києва о 18:44.

Квитки

Квитки на найближчі дати вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» («УЗ») планує за підсумками 2023 року одержати 7 млрд грн чистого прибутку після 9,6 млрд грн чистого збитку 2022-го.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Євген Лященко. За його словами, «УЗ» у 2023 році отримає рекордний дохід за останні п’ять років у розмірі 99,6 млрд грн, 82,1 млрд з якого припадає на вантажні перевезення, 8,4 млрд грн — пасажирські перевезення і 9,1 млрд грн інші доходи.

Довідка Finance.ua:

Потяг Чоп-Відень розпочав курсування, у перший рейс вирушили 120 пасажирів. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. Цей поїзд підлаштували під графік потяга зі спальними вагонами, що стартує з Києва. Таким чином нічну частину подорожі за кордон до станції Чоп пасажири долають у спальних вагонах, а вдень прямують маршрутом «Чоп — Будапешт — Відень» у сидячих вагонах угорської залізниці 1 або 2 класу.

«Укрзалізниця» також запускає новий поїзд — Інтерсіті № 747/748. Він курсуватиме між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем і буде максимально зручно підлаштованим під короткочасне відвідування столиці мешканцями цих та інших населених пунктів.

АТ «Укрзалізниця» в грудні 2023 року має намір почати оновлювати приміське сполучення у Дніпрі - там запустять перший із маршрутів системи Dnipro City Express.

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