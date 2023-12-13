Потяг Чоп-Відень розпочав курсування: вартість квитка — Finance.ua

Потяг Чоп-Відень розпочав курсування: вартість квитка Сьогодні 09:13 — Фондовий ринок

Потяг Чоп-Відень розпочав курсування: вартість квитка

Потяг Чоп-Відень розпочав курсування, у перший рейс вирушили 120 пасажирів.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

Цей поїзд підлаштували під графік потяга зі спальними вагонами, що стартує з Києва. Таким чином нічну частину подорожі за кордон до станції Чоп пасажири долають у спальних вагонах, а вдень прямують маршрутом «Чоп — Будапешт — Відень» у сидячих вагонах угорської залізниці 1 або 2 класу.

«Подорожні проходять прикордонно-митні формальності у приміщенні залізничного вокзалу та пересідають у поїзд № 146 сполученням „Чоп — Відень“, що відправлятиметься щоденно о 08:23. На зворотному шляху поїзд № 143 сполученням „Відень — Чоп“ відправляється зі столиці Австрії о 10:42 та прибуває у Чоп о 20:59. Після прибуття пасажири проходять прикордонно-митні операції через зал залізничної станції та, за необхідності, пересідають у поїзд № 367, що відправлятиметься до Києва о 13:12», — йдеться в повідомленні.

За інформацією «Укрзалізниці», вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складає близько 2500 грн.

Нагадаємо, УЗ підвищує вартість квитків на деякі міжнародні рейси.

«Укрзалізниця зменшує знижки та гармонізує ціни на міжнародні рейси. Це дозволить продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень», — сказано в повідомленні.

На 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ — Варшава — Київ. Але при цьому будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку. Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та зворотно, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, зросте наступним чином: на поїзди з Дніпра — у межах 4−11%, з Харкова — 17−48%, з Києва — 15−47%.

Довідка Finance.ua:

«Укрзалізниця» запускає новий поїзд — Інтерсіті № 747/748. Він курсуватиме між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем і буде максимально зручно підлаштованим під короткочасне відвідування столиці мешканцями цих та інших населених пунктів.

АТ «Укрзалізниця» в грудні 2023 року має намір почати оновлювати приміське сполучення у Дніпрі - там запустять перший із маршрутів системи Dnipro City Express.



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