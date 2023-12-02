«Укрзалізниця» анонсувала запуск модернізованих електричок — Finance.ua

«Укрзалізниця» анонсувала запуск модернізованих електричок Вчора 18:00 — Казна та Політика

«Укрзалізниця» анонсувала запуск модернізованих електричок

АТ «Укрзалізниця» в грудні 2023 року має намір почати оновлювати приміське сполучення у Дніпрі - там запустять перший із маршрутів системи Dnipro City Express.

Про це повідомляється на телеграм -каналі національного перевізника.

«Випускаємо вже 12-й капітально відремонтований електропоїзд від початку року: народжений в Луганську, модернізований на КЕВРЗ! Це вже другий поїзд постійного струму серії ЕПЛ2Т, модернізований для Придніпровської залізниці. Ще 2 поїзди серії ЕПЛ вийдуть з завода до кінця року», — сказано у повідомлені.

Компанія поки що не повідомляє жодних подробиць про Dnipro City Express, крім того, що там будуть використовуватися модернізовані на Київському електровагоноремонтному заводі електрички ЕПЛ2Т. Нагадаємо, що з 10 грудня почне ходити новий залізничний прямий маршрут № 143/146 Відень — Чоп — Відень. Він буде орієнтований на пересадку пасажирів із Києва.

Раніше повідомлялося, що на 2024 рік «Укрзалізниця» призначила 14 нових рейсів: 11 внутрішніх і 3 міжнародні. Крім того, перевізник покращив 19 рейсів по Україні та за кордон, а також призначив нові сполучення для регіонів.Крім того, вітчизняний перевізник «Укрзалізниця» планує запустити онлайн продаж квитків на прямий поїзд до Відня до кінця 2023 року. Також з’явиться новий потяг Чоп-Відень.

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