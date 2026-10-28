Україна отримала ще $404,5 млн від Японії та Світового банку

З урахуванням останнього надходження загальний обсяг коштів, які Україна вже отримала в межах проєкту, становить $701,7 млн.
На що спрямують кошти
Проєкт спрямований на підвищення ефективності програми медичних гарантій, покращення якості та доступності медичних послуг для українців.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Норвегія надасть Україні 500 млн норвезьких крон (близько €48 млн) на підтримку енергетичного сектору напередодні зими. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури та забезпечення стабільної роботи української енергосистеми.