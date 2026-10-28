0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримала ще $404,5 млн від Японії та Світового банку

Казна та Політика
81
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Кошти вже надійшли до державного бюджету.
Кошти вже надійшли до державного бюджету.
Україна отримала ще $404,5 млн від Японії та Світового банку у межах проєкту Thrive, який передбачає розвиток системи охорони здоров’я.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Із загальної суми $304,5 млн залучено завдяки фінансовій підтримці уряду Японії, ще $100 млн надано у формі кредиту від Міжнародної асоціації розвитку.
Читайте також
Кошти вже надійшли до державного бюджету.
З урахуванням останнього надходження загальний обсяг коштів, які Україна вже отримала в межах проєкту, становить $701,7 млн.

На що спрямують кошти

Проєкт спрямований на підвищення ефективності програми медичних гарантій, покращення якості та доступності медичних послуг для українців.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Норвегія надасть Україні 500 млн норвезьких крон (близько €48 млн) на підтримку енергетичного сектору напередодні зими. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури та забезпечення стабільної роботи української енергосистеми.
За матеріалами:
Finance.ua
БюджетФінансова допомога
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems