Кошти вже надійшли до державного бюджету.

Україна отримала ще $404,5 млн від Японії та Світового банку у межах проєкту Thrive, який передбачає розвиток системи охорони здоров’я.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Із загальної суми $304,5 млн залучено завдяки фінансовій підтримці уряду Японії, ще $100 млн надано у формі кредиту від Міжнародної асоціації розвитку.

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Кошти вже надійшли до державного бюджету.

З урахуванням останнього надходження загальний обсяг коштів, які Україна вже отримала в межах проєкту, становить $701,7 млн.

На що спрямують кошти

Проєкт спрямований на підвищення ефективності програми медичних гарантій, покращення якості та доступності медичних послуг для українців.