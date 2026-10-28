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Норвегія виділить Україні 500 млн крон на енергетичну підтримку

Енергетика
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У 2026 році підтримка Норвегії становитиме 85 мільярдів крон
У 2026 році підтримка Норвегії становитиме 85 мільярдів крон
Норвегія надасть Україні 500 млн норвезьких крон (близько €48 млн) на підтримку енергетичного сектору напередодні зими. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури та забезпечення стабільної роботи української енергосистеми.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на уряд Норвегії.

На що спрямують енергетичну допомогу

Допомогу нададуть у межах урядової програми Нансена. Кошти призначені для закупівлі обладнання, необхідного для зміцнення та відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками.
«Україна незабаром вступить у нову воєнну зиму. Щоб забезпечити максимально стабільне електропостачання та уникнути серйозних гуманітарних наслідків, надзвичайно важливо, щоб Україна отримала кошти на закупівлю обладнання для зміцнення та відновлення критичної інфраструктури, зруйнованої російськими бомбардуваннями», — зазначив міністр енергетики Норвегії Тер’є Асланд.
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Асланд під час свого візиту до Києва оголосив, що Норвегія надасть 500 мільйонів крон у вигляді енергетичної допомоги в листопаді та грудні.
Допомога буде виплачуватися через Фонд підтримки енергетики України. Фонд сприяє тому, щоб кошти можна було швидко спрямувати на конкретні ремонтні роботи, нове обладнання та інвестиції там, де потреба є найбільшою. Визначення пріоритетів щодо того, що зараз є найнагальнішим, залишається за Україною.

Скільки Норвегія вже виділила Україні

Як зазначили в уряді, з початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Норвегія виділила Україні понад 16 мільярдів крон на закупівлю газу, відновлення енергетичної інфраструктури та інвестиції в нові рішення.
Загалом у 2026 році підтримка Норвегії в межах програми Нансена становитиме 85 мільярдів крон. З них кошти, виділені на енергетику, є частиною цивільної та гуманітарної допомоги у розмірі 15 мільярдів крон. 70 мільярдів крон спрямовуються на військові потреби.
За матеріалами:
Європейська правда
ЕнергетикаЕнергетика України
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