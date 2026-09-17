Норвегія виділила 1 млрд крон для Ukraine Facility Сьогодні 12:12 — Казна та Політика

Норвегія уклала угоду про надання фінансування через інструмент ЄС Ukraine Facility, щоб допомогти органам влади України й надалі надавати критично важливі послуги і сприяти реформам, виділивши для цього 1 мільярд норвезьких крон на 2026 рік.

Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду, передає кореспондент Укрінформу.

«Кошти від Норвегії будуть використані для покриття видатків органів влади України та забезпечення безперебійної роботи державних систем. Вони також підуть на підтримку реформ у сферах боротьби з корупцією та енергетики», — повідомили у пресслужбі.

Фінансування здійснюватиметься через Ukraine Facility — спеціальний інструмент ЄС для надання невійськової підтримки Україні. Перший компонент, або стовп, цього механізму передбачає фінансову підтримку, що залежить від досягнутих Україною результатів в узгоджених з Євросоюзом реформах.

Таким чином, кошти виділятимуться за умови успішної реалізації «Плану для України», в рамках якого реформи виконуються для просування України до майбутнього членства в ЄС.

«Норвегія стала першою країною, що не входить до ЄС, яка надає фінансування в межах Ukraine Facility», — підкреслює пресслужба.

Читайте також Норвегія виділяє понад 260 млн євро на ракети ППО для України

«Боротьба України за свободу та незалежність також передбачає зусилля з розбудови сильної та ефективної держави в майбутньому. Норвегія підтримує прагнення України до реформ та її шлях до членства в ЄС. Водночас українська влада отримує вкрай необхідне фінансування, що дозволяє їй забезпечувати надання послуг, необхідних людям», — зазначив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Внесок Норвегії у перший компонент Ukraine Facility буде спрямовано на бюджетну підтримку уряду України.

«Побудова відкритої, ефективної та демократичної України має вирішальне значення для майбутнього країни в Європі. Реформи, які Норвегія підтримуватиме в межах цієї угоди, також відіграватимуть важливу роль у залученні приватних інвестицій до відбудови України», — підкреслив Ейде.

Читайте також Норвегія арештувала російське судно після звернення Нафтогазу — деталі

Як відомо, Норвегія вже надає підтримку через другий компонент механізму — Інвестиційну рамку для України (Ukraine Investment Framework). У 2026 році Норвегія виділила 500 мільйонів норвезьких крон у межах цього компонента на розвиток енергетичної інфраструктури України. У 2025 році Норвегія виділила 1,5 млрд норвезьких крон, щоб допомогти Україні закупити газ для виробництва електроенергії та тепла.