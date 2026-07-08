0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Норвегія виділяє понад 260 млн євро на ракети ППО для України

Казна та Політика
46
Норвегія виділяє понад 260 млн євро на ракети ППО для України
Норвегія виділяє понад 260 млн євро на ракети ППО для України
Норвезький уряд оголосив про виділення 3 млрд крон (268 млн євро) на зміцнення протиповітряної оборони України, зокрема в рамках програми PURL із закупівлі американського озброєння.
Про це повідомили в уряді країни.
Читайте також
Кошти підуть на закупівлю ракет протиповітряної оборони для систем Patriot. Норвегія спільно з Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети безпосередньо з заводу у США в рамках програми PURL.
В уряді уточнили, що оскільки терміни поставки деяких із цих ракет є тривалими, Норвегія планує придбати їх у країн, які вже мають в наявності ці засоби, для якнайшвидшого постачання Україні.
Читайте також
«Боротьба України за свою оборону — це наша боротьба за свою оборону. Україна щодня протистоїть російським атакам. Росія продовжує завдавати ударів по людях, українських містах та об’єктах енергопостачання. Україні вдається збивати більшість дронів і крилатих ракет, але їй потрібна потужніша оборона проти балістичних ракет», — заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
Норвегія також виділяє кошти, щоб мати змогу долучитися до ініціативи України зі спільної з європейцями розробки антибалістичних систем.
Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами буде постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, які критично важливі для спроможності України збивати російську балістику — та зауважив, що ці ракети є не лише у США.
Раніше писали, що уряд Норвегії спрямує 100 мільйонів крон (понад 9 мільйонів доларів) на ремонт захисної конструкції Чорнобильської атомної електростанції, яка зазнала пошкоджень через російську атаку в лютому 2025 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems