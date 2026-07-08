Норвегія виділяє понад 260 млн євро на ракети ППО для України Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Норвегія виділяє понад 260 млн євро на ракети ППО для України

Норвезький уряд оголосив про виділення 3 млрд крон (268 млн євро) на зміцнення протиповітряної оборони України, зокрема в рамках програми PURL із закупівлі американського озброєння.

Про це повідомили в уряді країни.

Кошти підуть на закупівлю ракет протиповітряної оборони для систем Patriot. Норвегія спільно з Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети безпосередньо з заводу у США в рамках програми PURL.

В уряді уточнили, що оскільки терміни поставки деяких із цих ракет є тривалими, Норвегія планує придбати їх у країн, які вже мають в наявності ці засоби, для якнайшвидшого постачання Україні.

Читайте також Норвегія розширила програму допомоги Україні

«Боротьба України за свою оборону — це наша боротьба за свою оборону. Україна щодня протистоїть російським атакам. Росія продовжує завдавати ударів по людях, українських містах та об’єктах енергопостачання. Україні вдається збивати більшість дронів і крилатих ракет, але їй потрібна потужніша оборона проти балістичних ракет», — заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Норвегія також виділяє кошти, щоб мати змогу долучитися до ініціативи України зі спільної з європейцями розробки антибалістичних систем.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі заявив, що ключовою темою обговорень з партнерами буде постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, які критично важливі для спроможності України збивати російську балістику — та зауважив, що ці ракети є не лише у США.

Раніше писали, що уряд Норвегії спрямує 100 мільйонів крон (понад 9 мільйонів доларів) на ремонт захисної конструкції Чорнобильської атомної електростанції, яка зазнала пошкоджень через російську атаку в лютому 2025 року.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.