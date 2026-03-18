Норвегія розширила програму допомоги Україні
Як повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, Норвегія надати 200 млн доларів бюджетної підтримки Україні через проєкт Світового банку PEACE.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
«Щиро вдячні за цей своєчасний внесок для збереження макрофінансової стабільності та безперервної роботи ключових державних послуг — це приклад лідерства Норвегії та її послідовної підтримки України в період великих викликів» — написала вона
Допомога Норвегії
Від запуску програми в 2022 році проєкт PEACE в Україні вже мобілізував майже 52 млрд доларів, з яких 13,4 млрд спрямовано на виплату пенсій.
Раніше писали, що в Норвегії повідомили про зростання кількості працевлаштованих українців серед тих, які приїхали в країну з початком повномасштабної війни. За офіційними даними, станом на кінець 2025 року працевлаштованими були 27 тисяч українців з тих, які прибули до Норвегії через війну.
Норвегія розширила програму допомоги Україні
