Кабмін готує реформування другої та третьої груп ФОП Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Зараз ФОПи на третій групі можуть обирати ставку 5% без ПДВ або 3% при окремій сплаті ПДВ.

Україна має реформувати спрощену систему оподаткування та уніфікувати правила для різних груп платників податків, щоб отримати наступні транші фінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це повідомила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей під час Форуму «Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи», який відбувся за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE), передає Фінансовий клуб.

Мінфін готує реформу ІІ та ІІІ груп ФОП

За словами Воробей, одним із зобов’язань України перед ЄС є реформування другої та третьої груп фізичних осіб-підприємців.

«Буде реформування другої і третьої груп ФОП. У нас є зобов’язання, щоб отримати другий і третій транш», — сказала вона.

Зміни до системи ПДВ

Як зазначила заступниця міністра, Мінфін працює над законопроєктом щодо вдосконалення адміністрування податку на додану вартість.

«Ми йдемо до ризик-орієнтованої моделі. Основою її є ПДВ, який треба удосконалювати, щоб аналіз податкових накладних став гармонійним і не викликав блокувань. А вже при вступі до ЄС система адміністрування ПДВ докорінно зміниться. Розподіл ПДВ в ЄС відбувається на рівні Брюсселя. Тобто ми передбачаємо два етапи реформи. Зараз будуть удосконалюватися дії, щоб виявляти скрутки. На другому етапі буде імплементація європейських норм», — додала Воробей.

Цю позицію підтримав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Щодо усунення пільг з ПДВ для ФОПів, ми розділяємо умову наших партнерів — ліміти мають бути однаковими для всіх, — сказав він. — Але моя позиція — що почати діяти ці норми мають лише після підписання мирної угоди».

Що відомо про ПДВ для ФОП

Раніше українські урядовці та представники МВФ перебували на завершальному етапі обговорення запровадження ПДВ для більшої кількості ФОП, щоб відтермінувати рішення до 2027 року.

Спочатку уряд пропонував запровадити ПДВ для усіх ФОПів із річним доходом понад 1 млн грн. Потім — згодився підняти ліміт до 4 млн грн. Але навіть цю версію законопроєкту не поспішав подавати до парламенту.

Зараз ФОПи на третій групі можуть обирати ставку 5% без ПДВ або 3% при окремій сплаті ПДВ.

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