Критерії визначення підприємств критично важливими для галузі будівництва: що змінилося Сьогодні 15:24 — Казна та Політика

Критерії визначення підприємств критично важливими для галузі будівництва: що змінилося

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України інформує про оновлення критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Що дають зміни

Ці зміни покликані оптимізувати процес бронювання військовозобов’язаних працівників та забезпечити безперебійну роботу компаній, які безпосередньо залучені до відбудови країни, захисту критичної інфраструктури та ліквідації наслідків збройної агресії.

Що змінилось безпосередньо в процедурі бронювання

З 1 вересня для військовозобов’язаних працівників, яких роботодавець включає до відповідних списків і яким раніше необхідно було виплачувати заробітну плату не менше 2,5 мінімальної зарплати, такий коефіцієнт становить 3. Тобто, 8 647 грн * 3 = 25 941 грн.

Роботодавці мають не лише контролювати дотримання % бронювання, а і зобов’язані протягом 10 робочих днів з дня перевищення обмеження щодо кількості заброньованих працівників анулювати таке бронювання.

Порушення лімітів бронювання є підставою для скасування статусу «критичного важливого підприємства»

Підприємства, установи, організації, місцезнаходження яких і місце провадження діяльності розташовані на території можливих бойових дій, території активних бойових дій, тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінрозвитку, щодо яких не визначено дату припинення можливості бойових дій, дату завершення бойових дій, дату завершення тимчасової окупації, мають дотримуватись умови по заробітній платі з коефіцієнтом 2,5.

З повним текстом Постанови та відповідними змінами можна ознайомитись за посиланням

Оновлено «галузеві» критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі будівництва в особливий період.

Головні зміни та ключові критерії

Для сектору відбудови та відновлення: Особлива увага приділяється підприємствам, які виконують державні контракти у сфері будівництва захисних споруд, відновлення пошкоджених об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, а також підприємствам, що забезпечують логістику та експлуатаційне утримання доріг.

Що змінилось

Для сфери будівництва, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, підприємства повинні мати 2 та більше відповідних чинних договорів, строк дії яких становить не менше 6 місяців від дати звернення та підтвердити їх виконання листами замовника, датованими не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати звернення, із зазначенням інформації щодо відсутності порушень умов відповідних договорів.

Для сфери будівництва підприємства, що виконують роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення (модернізації), об’єктів у визначених сферах інфраструктури відтепер повинні мати кількість застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату за останній звітний період (календарний місяць), не менше 20 осіб;

визначено чіткий перелік документів, що підтверджує виконання робіт у сфері будівництва з певним класом наслідків та спосіб підтвердження виконання таких робіт у попередніх роках.

Для сфери проектування відтепер введено критерій щодо тривалості працевлаштування виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, який становить не менше 6 місяців до дати звернення та встановлено чіткий перелік документів, що підтверджує виконання таких робіт / надання відповідних послуг.

Передбачено нові критерії для підприємств:

що здійснюють роботи / надають послуги у сфері захисту об’єктів критичної інфраструктури та працюють із Службами відновлення в областях;

виконують роботи / надають послуги щодо пунктів пропуску через державний кордон та працюють із Службами відновлення в областях.

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