Майже 10 тисяч нових платників податків за 5 місяців: показники Київщини Сьогодні 10:19 — Казна та Політика

Майже 10 тисяч нових платників податків за 5 місяців: показники Київщини

У Київській області працюють понад 233 тисячі суб’єктів господарювання, лише за п’ять місяців цього року зареєстровано майже 10 тисяч нових платників податків, а обсяг прямих іноземних інвестицій сягає 2,7 млрд доларів США.

Про це повідомив голова КОВА Микола Калашник під час економічного форуму «Industrial Evolution: виробництво вмикає економіку», передає Хронікерс.

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За його словами, на Київщині особливу увагу приділяють розвитку виробництва та індустріальних парків.

«Саме виробництво створює додану вартість, робочі місця, наповнює бюджети громад і формує економічну стійкість держави. Сьогодні на Київщині вже функціонує найбільша мережа індустріальних парків в Україні — 17 офіційно зареєстрованих майданчиків», — сказав Микола Калашник.

Очільник КОВА також додав, що Київщина робить ставку на розвиток технічної освіти, професійну підготовку молоді та перекваліфікацію фахівців. Бізнес готовий створювати нові робочі місця й розширювати виробництва, але ринок дедалі більше потребує кваліфікованих кадрів.

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«Наше завдання — щоб молоді люди бачили перспективу в сучасних технічних професіях, отримували якісні знання та могли реалізовувати свій потенціал саме в Україні», — підсумував він.

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