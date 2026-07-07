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Майже 10 тисяч нових платників податків за 5 місяців: показники Київщини

Казна та Політика
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Майже 10 тисяч нових платників податків за 5 місяців: показники Київщини
Майже 10 тисяч нових платників податків за 5 місяців: показники Київщини
У Київській області працюють понад 233 тисячі суб’єктів господарювання, лише за п’ять місяців цього року зареєстровано майже 10 тисяч нових платників податків, а обсяг прямих іноземних інвестицій сягає 2,7 млрд доларів США.
Про це повідомив голова КОВА Микола Калашник під час економічного форуму «Industrial Evolution: виробництво вмикає економіку», передає Хронікерс.
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За його словами, на Київщині особливу увагу приділяють розвитку виробництва та індустріальних парків.
«Саме виробництво створює додану вартість, робочі місця, наповнює бюджети громад і формує економічну стійкість держави. Сьогодні на Київщині вже функціонує найбільша мережа індустріальних парків в Україні — 17 офіційно зареєстрованих майданчиків», — сказав Микола Калашник.
Очільник КОВА також додав, що Київщина робить ставку на розвиток технічної освіти, професійну підготовку молоді та перекваліфікацію фахівців. Бізнес готовий створювати нові робочі місця й розширювати виробництва, але ринок дедалі більше потребує кваліфікованих кадрів.
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«Наше завдання — щоб молоді люди бачили перспективу в сучасних технічних професіях, отримували якісні знання та могли реалізовувати свій потенціал саме в Україні», — підсумував він.
За матеріалами:
Finance.ua
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