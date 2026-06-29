Податки як частка ВВП: як різняться надходження в різних країнах
У різних країнах світу частка податків в економіці суттєво відрізняється — від менш ніж п’ятої частини ВВП до майже половини. Нові дані ОЕСР показують, скільки податкових надходжень отримують 38 країн-учасниць організації, пише Visual Capitalist.
У середньому держави Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) збирають 34,1% ВВП у вигляді податків. У цю суму входять податки на доходи фізичних осіб, корпоративні податки, майнові збори, ПДВ, соціальні внески та інші платежі.
Європа
Серед 20 країн із найвищим рівнем податкових надходжень 19 — європейські. Лідером є Данія, де податки становлять 45,2% ВВП.
Далі йдуть Франція (43,5%) та Австрія (43,4%).
Такий рівень оподаткування пов’язаний із соціальною моделлю, яка сформувалася після Другої світової війни. Вона передбачає високі податки в обмін на розвинені державні послуги — освіту, медицину, пенсії та систему соціального захисту.
До цієї ж групи належать:
- Німеччина (38%),
- Італія (42,8%),
- Іспанія (36,7%),
- Велика Британія (34,4%).
Рівень податків у цих країнах різний, але модель фінансування держави залишається схожою.
Водночас є і винятки — не всі країни Європи мають високий рівень податкових надходжень. Деякі залишаються нижче середнього показника ОЕСР (34,1%). Серед них:
- Чехія (34%),
- Литва (33,1%),
- Швейцарія (27,2%),
- Ірландія (21,7%).
Особливо виділяються Швейцарія та Ірландія, де податкове навантаження значно нижче, ніж у більшості сусідів. Ірландія стала привабливою для міжнародних компаній завдяки низьким податкам і вигідним умовам для бізнесу. Швейцарія, своєю чергою, зберігає статус фінансового центру, зокрема завдяки податковій системі та банківській моделі.
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США та Америка
У США податкові надходження становлять 25,6% ВВП. Це нижче середнього рівня ОЕСР і один із найнижчих показників серед розвинених економік.
Такий рівень оподаткування робить країну привабливою для інвесторів і бізнесу. Водночас США витрачають менше на соціальні програми порівняно з багатьма європейськими державами.
Для порівняння, Канада має 34,9%, Японія — 33,7%, Нова Зеландія — 32,9%. Це ближче до середнього рівня ОЕСР.
Більшість країн із найнижчим рівнем податків серед членів ОЕСР розташовані в Америці. Це Чилі, Коста-Рика, Колумбія та Мексика. У всіх цих країнах податкові надходження становлять менше 25% ВВП.
Найнижчий показник має Мексика — 18,3%.
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