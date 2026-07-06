Кличко закликав скликати РНБО: держава не виконує домовленостей щодо плану стійкості столиці Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

Мер Києва Віталій Кличко

Київська влада наполягає на невідкладному проведенні засідання Ради національної безпеки і оборони України для розгляду частини спільних із державою заходів щодо реалізації Комплексного плану стійкості столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі

Київ очікує розгляду плану на рівні держави

За словами Кличка, Комплексний план стійкості Києва був розроблений і представлений на засіданні РНБО 3 березня 2026 року.

Він зазначив, що, на відміну від інших регіонів України, де плани стійкості затверджували керівники військових адміністрацій, для столиці РНБО наполягала на затвердженні документа головою Київської міської державної адміністрації.

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Для дотримання законодавчих процедур план був ухвалений Київською міською радою, підписаний міським головою та 10 березня 2026 року переданий до РНБО і Кабінету Міністрів України.

За словами мера, відтоді Київ не отримав остаточних рішень щодо реалізації документа.

Місто заявляє про невиконання домовленостей

«Ми тільки чуємо претензії, в яких немає конкретики, ходимо на наради, які не приносять результату задля співпраці. Натомість, домовленості — і щодо фінансування заходів плану 50/50, і щодо організаційних питань, і щодо правового врегулювання частини заходів, — держава не виконує», — підкреслив Кличко.

Він зазначив, що останні заяви щодо нібито виділення Києву 10 млрд грн взагалі виглядають дивно, оскільки документального підтвердження цього Київ не отримав.

Київ продовжує реалізацію проєктів власним коштом

За словами Кличка, столиця продовжує виконувати заходи, передбачені планом стійкості, насамперед ті, що є критично важливими для забезпечення функціонування міста в зимовий період.

Фінансування здійснюється за рахунок міського бюджету, а також шляхом залучення внутрішніх та міжнародних кредитних ресурсів.

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«Але держава повинна поставитися відповідально до питання стійкості столиці. Бо тут — відповідальність солідарна. Адже питання стійкості Києва — це питання стійкості країни. І потрібна співпраця за конкретними найнагальнішими обʼєктами та проєктами. Оскільки від цього залежить життєзабезпечення міста та його мешканців наступної зими. Потрібно відкласти будь-які політичні маневри!» — наголосив Кличко.

Мер повідомив, що всі першочергові проєкти і необхідне фінансування та забезпечення для їх втілення Київ визначив, відкоригувавши план. Передав РНБО, уряду, Офісу президента.

«Тож розраховуємо на здоровий глузд долучених державних структур і нарешті конструктивну співпрацю», — підкреслив очільник столиці.

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