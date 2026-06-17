Київ очікує від держави 15 млрд грн на заходи з енергостійкості — Кличко Сьогодні 17:21 — Казна та Політика

Міський голова Києва Віталій Кличко

Київ має домовленість з урядом щодо пріоритетних заходів з енергостійкості загальною вартістю близько 30 млрд грн. Їхнє фінансування передбачене у пропорції 50/50 між містом і державою. Водночас столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Підготовка до опалювального сезону

Столиця продовжує підготовку до наступної зими та реалізацію Комплексного плану стійкості міста, який Київрада ухвалила в березні.

За словами Кличка, на одному з об’єктів критичної інфраструктури нещодавно встановили чотири когенераційні установки потужністю по 4,5 МВт кожна. Їхня загальна потужність становить 18 МВт. Наразі установки працюють і видають електроенергію в об’єднану енергосистему України. Паралельно триває завершення будівництва захисту другого рівня.

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У межах підготовки до опалювального сезону вже завершено будівництво нових об’єктів розподіленої когенерації загальною потужністю близько 60 МВт. Ще понад 100 МВт потужностей перебувають на стадії реалізації.

Загалом цього року місто планує отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності.

Крім того, вже встановлено три дизельні генераторні установки загальною потужністю понад 15 МВт, які забезпечуватимуть безперебійне живлення об’єктів водопостачання. Загалом цьогоріч планується створити близько 40 МВт резервних потужностей для систем водозабезпечення.

Проєкти в межах плану стійкості

Кличко зазначив, що Київ сформував перелік заходів, який максимально враховує виклики минулої зими та потенційні ризики наступного осінньо-зимового періоду.

«Ми провели низку експертних консультацій на рівні уряду, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів. На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів. Із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування», — розповів він.

Загалом це майже 200 проєктів, завдань та заходів за ключовими сегментами.

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«Інженерно-технічний захист, відновлення об’єктів та обладнання після нищівних атак ворога минулої зими, розбудова розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем водо- й теплопостачання. Та низка інших проєктів з підготовки до зими — сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків за програмами співфінанасування, капремонт електрощитових, заходи енергостійкості в закладах охорони здоров’я та соціальної сфери», — уточнив Кличко.

Наразі роботи тривають за всіма напрямами на різних об’єктах і будівельних майданчиках міста.

Місто очікує фінансової участі держави

«Хочу зазначити, що на сьогодні Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме близько 30 млрд грн. А також, що фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50/50 — містом і державою. Столиця робить великий крок і шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі!», — наголосив очільник столиці.

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