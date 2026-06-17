0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АМКУ оштрафував водопостачальну організацію на понад 5 млн грн за зловживання

Казна та Політика
22
16 червня 2026 року Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України визнала суб’єкта господарювання таким, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в межах території своєї діяльності.
Під час розгляду справи встановлено, що суб’єкт господарювання застосовував економічно необґрунтований розмір плати за абонентське обслуговування для споживачів, з якими укладено індивідуальні договори про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, внаслідок включення до її розрахунку необґрунтованих витрат.
Такі дії визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.
На суб’єкта господарювання накладено штраф у розмірі 5 084 394 гривень, а також зобов’язано припинити порушення й усунути його наслідки.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems