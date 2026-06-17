АМКУ оштрафував водопостачальну організацію на понад 5 млн грн за зловживання Сьогодні 12:12 — Казна та Політика

16 червня 2026 року Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України визнала суб’єкта господарювання таким, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в межах території своєї діяльності.

Під час розгляду справи встановлено, що суб’єкт господарювання застосовував економічно необґрунтований розмір плати за абонентське обслуговування для споживачів, з якими укладено індивідуальні договори про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, внаслідок включення до її розрахунку необґрунтованих витрат.

Такі дії визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.

На суб’єкта господарювання накладено штраф у розмірі 5 084 394 гривень, а також зобов’язано припинити порушення й усунути його наслідки.

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