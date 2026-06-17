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Україна планує виготовити 10 млн безпілотників до кінця 2026 року — Зеленський

Казна та Політика
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Україна планує виготовити 10 млн безпілотників до кінця 2026 року — Зеленський
Україна планує виготовити 10 млн безпілотників до кінця 2026 року — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2026 року Україна планує виготовити близько 10 млн безпілотників. За його словами, країна також має можливість удвічі збільшити обсяги виробництва.
Про це він сказав за підсумками зустрічей на полях саміту країн «великої сімки» (G7) у м. Евіан-ле-Бен (Франція), передає «Інтерфакс-Україна».
«Зараз ми маємо виробити близько 10 мільйонів безпілотників протягом цього року. Але ми можемо подвоїти. І це також, я думаю, хороша новина з нашої точки зору», — сказав Зеленський.

Розвиток Miltech-напряму та санкції

Президент додав, що, окрім цього, «ще є гарні новини з нашої галузі, з напрямку Miltech».
«Це також добре. Гарні санкції (проти рф. — Ред.) почали діяти, але санкцій недостатньо», — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на The Economist писав, що у війні настав переломний момент: Україна дедалі сильніше виснажує рф майже за всіма показниками — скоро в росії «все може почати сипатися». Директор російського центру розробки дронів у Великому Новгороді Олексій Чадаєв у квітні заявив, що росія втратила перевагу у сфері безпілотних технологій і стикається з проблемами логістики поблизу фронту. У березні Україна вперше перевершила росію за кількістю далекобійних атак дронами. Під удари регулярно потрапляють об’єкти на відстані майже 2 тис. км від українського кордону.
Також ми розповідали, що Україна розпочала розгортання власної супутникової мережі. Два перші апарати вже перебувають на орбіті. Вже в 2027 році розробники планують вивести у космос ще десятки супутників, що дозволить Україні менше покладатися на США та приватні західні корпорації.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ЗеленськийАрмія
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