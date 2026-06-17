Цифрові гіганти сплатили мільярди «податку на Google»

«Зростання надходжень від оподаткування електронних послуг свідчить про розвиток цифрової економіки та зростання обсягів споживання цифрових сервісів українцями. Це важливий ресурс для державного бюджету, який формується завдяки справедливому оподаткуванню глобальних онлайн-платформ, що працюють в Україні», — каже Карнаух.
Нагадаємо, чинне законодавство передбачає, що іноземні компанії повинні зареєструватися платниками ПДВ в Україні, якщо протягом останніх 12 місяців обсягнаданих ними електронних послуг українським споживачам перевищив еквівалент 1 млн гривень.