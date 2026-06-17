Цифрові гіганти сплатили мільярди «податку на Google» Сьогодні 14:45 — Казна та Політика

Податок на Google. Ілюстрацію створено за допомогою ШІ

За перші п’ять місяців 2026 року світові гіганти digital-ринку сплатили до державного бюджету понад 8,7 млрд гривень так званого «податку на Google».

У валютному еквіваленті нерезиденти, які надають електронні послуги українцям та зареєстровані платниками ПДВ, перерахували 80,4 млн євро та 105,4 млн доларів США.

Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Зростання надходжень і кількості платників

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження суттєво зросли:

+ 6,4 млн євро;

+ 21,1 млн доларів США.

Читайте також Податкова перевірка: як бізнес потрапляє до списків

Продовжує збільшуватися і кількість зареєстрованих платників. З початку 2026 року платниками ПДВ в Україні стали ще 12 компаній — нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.

Загалом сьогодні в Україні зареєстровано вже 154 таких платники.

Хто платить найбільше

За даними податкової, найбільшими платниками залишаються такі компанії:

Google,

Apple,

Valve,

Meta,

Sony,

Etsy,

Netflix.

«Зростання надходжень від оподаткування електронних послуг свідчить про розвиток цифрової економіки та зростання обсягів споживання цифрових сервісів українцями. Це важливий ресурс для державного бюджету, який формується завдяки справедливому оподаткуванню глобальних онлайн-платформ, що працюють в Україні», — каже Карнаух.

Нагадаємо, чинне законодавство передбачає, що іноземні компанії повинні зареєструватися платниками ПДВ в Україні, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг наданих ними електронних послуг українським споживачам перевищив еквівалент 1 млн гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.