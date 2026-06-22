В Києві частково перекриють важливу магістраль — терміни
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США можуть спрямувати російські активи на закупівлю зброї для України
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Чому швидше відкриття агрокластера в переговорах з ЄС піде на користь Україні
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