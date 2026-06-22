В Києві частково перекриють важливу магістраль — терміни Сьогодні 17:44 — Казна та Політика

В Києві частково перекриють важливу магістраль — терміни

Із 22 червня до 15 липня частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки в Печерському районі столиці.

Про це повідомляють у КК «Київавтодор».

Деталі

Із 8:00 до 20:00 фахівці Печерського ШЕУ облаштовуватимуть дорожнє огородження на розділювальній смузі. Роботи триватимуть на ділянці від станції метро «Печерська» до Печерського шляхопроводу.

На час проведення робіт рух частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках руху.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та рекомендують враховувати обмеження під час планування маршруту.

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