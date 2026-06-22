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В Києві частково перекриють важливу магістраль — терміни

Казна та Політика
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В Києві частково перекриють важливу магістраль — терміни
В Києві частково перекриють важливу магістраль — терміни
Із 22 червня до 15 липня частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки в Печерському районі столиці.
Про це повідомляють у КК «Київавтодор».

Деталі

Із 8:00 до 20:00 фахівці Печерського ШЕУ облаштовуватимуть дорожнє огородження на розділювальній смузі. Роботи триватимуть на ділянці від станції метро «Печерська» до Печерського шляхопроводу.
На час проведення робіт рух частково обмежуватимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках руху.
У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та рекомендують враховувати обмеження під час планування маршруту.
За матеріалами:
Finance.ua
Київ
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