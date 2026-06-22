США можуть спрямувати російські активи на закупівлю зброї для України Сьогодні 16:34 — Казна та Політика

У Сенаті США представили законопроєкт про використання російських активів для озброєння України

Представлений у Сенаті США двопартійний законопроєкт SABER може надати нового імпульсу дискусії щодо використання заморожених російських суверенних активів для підтримки оборонних потреб України.

Про це заявила посол України у США Ольга Стефанішина в коментарі Укрінформу.

«Хороша новина з Капітолійського пагорба: у Сенаті США представлено двопартійний законопроєкт під назвою SABER Act, який знову актуалізує питання використання заморожених російських суверенних активів на користь України», — зазначила вона.

Акцент на оборонній підтримці

За словами Стефанішиної, важливо, що нинішня ініціатива спрямовує дискусію в бік можливого використання цих коштів для підтримки оборонних потреб України, зокрема для закупівлі озброєння та військової техніки.

Вона нагадала, що законопроєкт є продовженням попередньої законодавчої роботи, розпочатої після ухвалення закону REPO та подальшого внесення ініціативи REPO Implementation Act, представленої в Конгресі у жовтні 2025 року.

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«Нинішній законопроєкт розвиває цей підхід і розширює політичну дискусію щодо практичних механізмів використання російських активів», — наголосила посол.

Позиція адміністрації президента США

Стефанішина також зауважила, що законодавча ініціатива узгоджується з підходом адміністрації президента США Дональда Трампа до використання заморожених активів держав-порушників як інструменту зовнішньої політики та зміцнення безпеки.

«Такий підхід розглядається як прагматичний шлях посилення підтримки України без додаткового навантаження на американських платників податків», — сказала вона.

Що передбачає законопроєкт SABER

Нагадаємо, група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій внесла до Конгресу США законопроєкт SABER («Про конфісковані активи для закупівлі військового обладнання та підтримки боєготовності»).

Документ передбачає можливість використання конфіскованих російських суверенних активів для закупівлі озброєння та військової техніки для України.

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Законопроєкт представили сенатори-демократи Тім Кейн, Кріс Кунс і Шелдон Вайтгаус, а також сенатори-республіканці Джон Корнін, Роджер Вікер і Чак Ґрасслі.

Чинний закон REPO вже дозволяє конфісковувати заморожені російські суверенні активи, що перебувають під юрисдикцією США, та передавати їх Україні для виплати компенсацій, відбудови й відновлення країни, а також для надання економічної та гуманітарної допомоги.

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