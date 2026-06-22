Чому швидше відкриття агрокластера в переговорах з ЄС піде на користь Україні Сьогодні 15:23 — Казна та Політика

Чому швидше відкриття агрокластера в переговорах з ЄС піде на користь Україні

Україна отримає переваги від якнайшвидшого початку переговорів з Європейським Союзом в аграрній галузі.

Таку думку висловила голова комітету з європейської інтеграції асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Олександра Авраменко під час експертного обговорення, інформує портал UCAB.

«Що швидше буде відкрито аграрний кластер у переговорах з ЄС, то більше шансів не лише зберегти потенціал українського агросектору, а й перетворити адаптацію до стандартів ЄС на нові можливості розвитку для українських виробників і посилення спільного агропродовольчого потенціалу майбутнього розширеного ЄС», — зазначила вона.

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Експерт наголосила, що початок переговорного процесу між Україною та Європейським Союзом — це визначний історичний крок, проте це лише старт довгого шляху.

Обидві сторони чекають на зміни:

Україні необхідно впровадити реформи й адаптувати законодавство,

ЄС — трансформуватись зсередини, щоб підготуватися до прийняття нового повноправного члена.

Водночас український агросектор має справу з викликами через перехід від режиму лібералізації торгівлі до повернення квотної системи. Це призвело до відчутного скорочення обсягів експорту. Тепер українські виробники змушені шукати шляхи диверсифікації та перенаправляти експорт зернових і продукції з доданою вартістю на ринки третіх країн.

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Олександра Авраменко зауважила, що приєднання нових країн дає поштовх європейському агросектору, допомагаючи в розвитку переробки, в закритті балансових викривлень, зменшує обсяги імпорту з третіх країн. Уже зараз український агробізнес інтегрований у європейські ланцюги доданої вартості, забезпечуючи сировиною кормову базу тваринницьких комплексів європейських держав.

«Попереду Україну чекає складний процес адаптації до стандартів ЄС, який потребуватиме часу, ресурсів і чітко узгоджених перехідних рішень. Саме тому переговорний процес у частині аграрної політики має розпочатися якнайшвидше: це дозволить завчасно проговорити чутливі питання, зняти напругу та знайти спільну мову з європейськими виробниками», — підсумувала Олександра Авраменко.

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