Зеленський підписав зміни до держбюджету-2026: оборона отримає ще 1,56 трлн грн Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Державного бюджету на 2026 рік.

Про це свідчить інформація в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Доходи бюджету зростуть більш ніж на 2,2 трлн грн

Згідно з документом, доходи державного бюджету збільшаться на понад 2,29 трлн грн, а видатки на 1,64 трлн грн.

Ці зміни стали можливими завдяки зовнішній фінансовій допомозі від Європейського Союзу в межах нової програми підтримки України на 2026−2027 роки.

Основну частину коштів спрямують на оборону

Видатки державного бюджету на сектор безпеки та оборони збільшаться на 1,56 трлн грн.

Із цієї суми 174,3 млрд грн передбачено на грошове забезпечення військовослужбовців.

Міністерству оборони буде спрямовано надходження від військового збору та вивізного мита на товари військового призначення і подвійного використання.

Ці кошти планується використати на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки, придбання необхідних засобів та обладнання, а також на реалізацію заходів із реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу.

Що відомо про ухвалений законопроєкт

28 травня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2026 рік, який передбачав збільшення фінансування сектору безпеки та оборони.

10 червня парламент ухвалив документ у другому читанні та в цілому.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомляла , що в Україні до кінця 2026 року може виникнути серйозний дефіцит коштів на фінансування армії. За даними Рахункової палати, для забезпечення всіх передбачених законодавством виплат військовослужбовцям державі необхідно терміново знайти додатковий фінансовий ресурс у розмірі понад 365 мільярдів гривень.

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