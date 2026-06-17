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Україна підписала «транспортний безвіз» з Албанією

Казна та Політика
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Україна підписала «транспортний безвіз» з Албанією
Україна підписала «транспортний безвіз» з Албанією
Міністерство розвитку громад та територій України 16 червня підписало Угоду про міжнародне автомобільне сполучення між Україною та Албанією.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України у своєму Telegram-каналі.
«Розширення географії перевезень — це безпосередній пріоритет Мінрозвитку та нашої команди. Ми послідовно працюємо над збільшенням кількісті країн, з якими маємо пряме сполучення. Албанія — це 37-ма країна, з якою ми будемо мати «транспортний безвіз», — підкреслив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій.

Що це дає

У повідомленні сказано, що українські вантажівки та автобуси фактично не мали можливості прямих перевезень з Албанією, так само як і албанські перевізники не мали можливості повноцінно працювати на українському напрямку.
Відповідно, були відсутні правові механізми для вантажних і пасажирських перевезень між країнами.
Нова Угода усуває ці обмеження та створює умови як для вантажних, так і пасажирських перевезень.
Зазначається, що документ одразу передбачає впровадження «транспортного безвізу» для вантажних перевезень.
Угоду підписали заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач та міністр інфраструктури і енергетики Албанії Енеа Каракачі.
За матеріалами:
Finance.ua
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