Україна розпочала запуск власних супутників Сьогодні 17:20

Два перші апарати вже перебувають на орбіті

Україна розпочала розгортання власної супутникової мережі. Два перші апарати вже перебувають на орбіті.

Про це повідомив співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штіліерман у коментарі Financial Times, передає РБК-Україна.

За його словами, вже в 2027 році розробники планують вивести у космос ще десятки супутників, що дозволить Україні менше покладатися на США та приватні західні корпорації.

Причини розвитку українських технологій

Зазначається, що поштовхом для стрімкого розвитку українських технологій став торішній конфлікт в Овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Вашингтон на тиждень заблокував передачу розвідданих Києву.

Ще однією причиною стала система Starlink, яка виявилася не настільки надійною опорою, як очікувалося. Виявилось, що ворог навчився експлуатувати мережу Ілона Маска, перетворюючи її на інструмент навігації для своїх безпілотників, що полюють на українські цілі.

Штіліерман також розповів, що європейські уряди та оборонні групи розглядають можливість закупівлі та спільного виробництва дронів і ракет його компанії, які є значно дешевшими за західні моделі.

«Ідея, що лежить в основі нашої зброї, полягає в тому, що ми продаємо не тільки зброю і не тільки безпеку, а й незалежність у сфері безпеки», — додав він.

Управління космічної політики в Україні

У 2025 році Finance.ua писав , що Міністерство оборони України створює управління космічної політики, яке має на меті об’єднати державні та приватні компанії, а також науковців у галузі космічних технологій для ефективної співпраці з українськими Збройними Силами.

Відомство, відповідно до закону про космічну діяльність, буде формувати політику у сфері військового космосу.

До 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.