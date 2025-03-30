Міноборони створює управління космічної політики — Finance.ua

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Міноборони створює управління космічної політики

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Міноборони створює управління космічної політики
Міноборони створює управління космічної політики
Міністерство оборони України створює управління космічної політики, яке має на меті об’єднати державні та приватні компанії, а також науковців у галузі космічних технологій для ефективної співпраці з українськими Збройними Силами
Про це під час форуму Space For Ukraine повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає «Суспільне».
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За її словами, відомство, відповідно до закону про космічну діяльність, буде формувати політику у сфері військового космосу.
«Це не тільки закупівля інноваційних рішень в інженерів, це не тільки створення ком’юніті для того, щоб найкращі рішення приходили в Україну, а це ще й створення космічних військ», — додала вона.
Заступниця міністра підкреслила, що оборонне відомство має намір стати основним замовником космічної техніки, продуктів і послуг в Україні.
А це управління має обʼєднати державні та приватні інституції, науковців космічної галузі для взаємодії із Силами оборони.
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«Ми хочемо, щоб всі інноватори, всі інженери, які думають над тим як розробити космічні технології знали контакти, розуміли цифрові точки входу, щоб з нами (Міноборони, — ред.) взаємодіяти. Управління є координаційним центром, є центром генерації сенсів, є центром генерації політик», — пояснила вона.
Вона додала, що до 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору.
За матеріалами:
suspilne.media
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