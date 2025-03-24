Мінцифри планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухівку — Finance.ua
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Мінцифри планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухівку

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Мінцифри планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухівку
Мінцифри планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухівку
Міністерство цифрової трансформації планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухові речовини.
Про це в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідаючи на питання, що сьогодні створюється з того, що просто зараз нищить росіян на полі бою за допомогою проєктів саме Мінцифри.
«Ми продовжуємо фінансувати грантові програми, які стосуються ракет. Це пріоритет у цьому році. Також плануємо запустити грантову програму окремо для заводів, які виробляють вибухові речовини. Також зараз наш фокус — це дрони, які працюють на оперативну глибину, дрони по типу „ланцет“. Вони є важливими, рої дронів, інтеграція штучного інтелекту», — зазначив міністр.
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За його словами, мова йде і про наземні платформи, які працюють на логістику, на першу лінію, які підвозять і боєприпаси, й інші важливі речі для українських військових.
«Нині активно продовжує розвиватися напрямок РЕБу. Тобто кожні три місяці відбуваються якісь кардинальні зміни в тій чи іншій технології. Тому ми намагаємося реагувати на всі зміни, які відбуваються, але звичайно, що ракетна програма є важливим стабільним пріоритетом», — запевнив Федоров.
Відповідаючи на питання, чи відбувається вже зараз виробництво вибухівки, зокрема, приватними компаніями, очільник Міністерства цифрової трансформації сказав, що наразі, якщо він не помиляється, є як мінімум 40 приватних компаній, які займаються виробництвом.
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«Це виробники боєприпасів, компанії, які займаються виготовленням вибухових речовин. І з кожним місяцем, кварталом кількість компаній збільшується. Ми запускаємо грантову програму, яка дозволить отримати безповоротні гранти для виробників і масштабувати своє власне виробництво. Дуже багато чого відбувається інноваційного саме у виробництві вибухових речовин», — заявив віцепрем’єр-міністр.
Окремо Федоров зазначив, що наразі вони працюють над новим проєктом «Дія.Invest».
«Це, по суті, можливість запустити венчурний фонд для інвестування в українські стартапи. І в цьому році ми плануємо прийняти законопроєкт, який дозволить запустити «Дія.Invest», — сказав він.
За матеріалами:
Укрінформ
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