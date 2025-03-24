Мінцифри планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухівку — Finance.ua

Мінцифри планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухівку Сьогодні 12:19 — Кредит&Депозит

Мінцифри планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухівку

Міністерство цифрової трансформації планує запустити грантову програму для заводів, які виробляють вибухові речовини.

Про це в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідаючи на питання, що сьогодні створюється з того, що просто зараз нищить росіян на полі бою за допомогою проєктів саме Мінцифри.

«Ми продовжуємо фінансувати грантові програми, які стосуються ракет. Це пріоритет у цьому році. Також плануємо запустити грантову програму окремо для заводів, які виробляють вибухові речовини. Також зараз наш фокус — це дрони, які працюють на оперативну глибину, дрони по типу „ланцет“. Вони є важливими, рої дронів, інтеграція штучного інтелекту», — зазначив міністр.

За його словами, мова йде і про наземні платформи, які працюють на логістику, на першу лінію, які підвозять і боєприпаси, й інші важливі речі для українських військових.

«Нині активно продовжує розвиватися напрямок РЕБу. Тобто кожні три місяці відбуваються якісь кардинальні зміни в тій чи іншій технології. Тому ми намагаємося реагувати на всі зміни, які відбуваються, але звичайно, що ракетна програма є важливим стабільним пріоритетом», — запевнив Федоров.

Відповідаючи на питання, чи відбувається вже зараз виробництво вибухівки, зокрема, приватними компаніями, очільник Міністерства цифрової трансформації сказав, що наразі, якщо він не помиляється, є як мінімум 40 приватних компаній, які займаються виробництвом.

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«Це виробники боєприпасів, компанії, які займаються виготовленням вибухових речовин. І з кожним місяцем, кварталом кількість компаній збільшується. Ми запускаємо грантову програму, яка дозволить отримати безповоротні гранти для виробників і масштабувати своє власне виробництво. Дуже багато чого відбувається інноваційного саме у виробництві вибухових речовин», — заявив віцепрем’єр-міністр.

Окремо Федоров зазначив, що наразі вони працюють над новим проєктом «Дія.Invest».

«Це, по суті, можливість запустити венчурний фонд для інвестування в українські стартапи. І в цьому році ми плануємо прийняти законопроєкт, який дозволить запустити «Дія.Invest», — сказав він.

Укрінформ За матеріалами:

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