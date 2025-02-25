Україна нарощує ракетний потенціал, 19 компаній працюють над власними розробками, — Федоров Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

В Україні вже 19 компаній займаються виробництвом ракет — від малих для дронів до балістичних і крилатих. У 2023 році кластер Brave1 видав перші гранти для розвитку цього напряму, а зараз фокус зміщується на авіаційні та переносні зенітні ракети.

Про це розказавв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, за його словами , технології стали ключовою перевагою України у війні.

Зокрема, завдяки відкриттю ринку дронів, створенню конкурентного середовища та розширенню можливостей для виробників оборонних технологій.

За майже три роки в Україні розвинувся ринок БпЛА: понад 500 компаній займаються виробництвом, понад 240 моделей отримали кодифікацію. Серед ключових розробок — морські дрони, дрони на оптоволокні, великі ударні коптери та український аналог Mavic. У межах Brave1 вже видано 106 грантів на дрони на суму 156,3 млн грн.

Розвивається також ринок радіоелектронної боротьби (РЕБ): з 10 розробок на початку повномасштабної війни кількість компаній зросла до 140. Українські виробники створили так званий окопний РЕБ для фронту. На цей напрям вже видано 19 грантів на 22,8 млн грн.

Окремим проривом стало виробництво наземних роботів. Понад 200 компаній працюють у цій сфері, 40 розробок уже кодифіковані за стандартами НАТО. Наприкінці 2023 року пройшла перша успішна бойова операція з використанням роботизованих систем.

У секторі боєприпасів створено понад 170 видів, а загальний випуск за рік перевищив 2,5 млн одиниць. Держава спростила процес виробництва та збільшила маржинальність для виробників до 25%, що стимулює подальший розвиток галузі.

Українська ракетна програма зараз у пріоритеті. Brave1 вже фінансує розробки в цьому напрямі, а 2024 рік має стати переломним у розширенні випробувань і виробництва. Українські авіаційні та переносні зенітні ракети мають посилити захист неба та знищувати ворожі об’єкти, які залишаються поза зоною досяжності дронів.

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