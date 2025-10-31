0 800 307 555
Кабмін уточнив, хто отримає компенсацію за відпустку загиблого військовослужбовця

Особисті фінанси
41
Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 37 від 16 січня 2024 року, яка регулює виплату грошової компенсації за невикористані дні відпусток членам сімей загиблих військовослужбовців та поліцейських.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кому виплачуватимуть компенсацію

У разі загибелі або смерті військовослужбовця грошова компенсація за невикористані ним дні відпустки під час служби (після відрахувань, передбачених законом) виплачується:
  • якщо військовий залишив особисте розпорядження (документ, який складається на випадок полону), то гроші отримають ті, хто вказаний у цьому документі, та у тих частках, які там прописані;
  • якщо такого розпорядження немає, то кошти виплачують дружині або чоловікові, законним представникам малолітніх чи неповнолітніх дітей, дітям з інвалідністю з дитинства або їхнім законним представникам, а також батькам військовослужбовця. Усі ці особи отримують кошти рівними частками;
  • якщо немає і розпорядження, і вищезгаданих осіб, то компенсацію виплачують повнолітнім дітям, рідним братам і сестрам військовослужбовця (якщо він був їхнім законним представником), також у рівних частках.
У випадку відсутності всіх перелічених осіб грошова компенсація за невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток входить до складу спадщини.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт № 13627, яким передбачені щомісяці виплати для українських військових, звільнених із полону. Військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 000 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
