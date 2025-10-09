0 800 307 555
Військові після полону отримуватимуть 50 тис. грн щомісяця: деталі

Особисті фінанси
26
Військові після полону отримуватимуть 50 тис. грн щомісяця: деталі
Військові після полону отримуватимуть 50 тис. грн щомісяця: деталі
Верховна Рада підтримала законопроєкт № 13627, яким передбачені щомісяці виплати для українських військових, звільнених із полону.
«За» проголосували 244 народних депутати.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Також Рада підтримала рішення про невідкладне підписання цього законопроєкту про виплати для військових після полону.

Що передбачає документ

  • Військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 000 грн.
  • Виплати здійснюватимуться протягом перших трьох місяців лікування.
  • Законопроєкт також врегульовує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, щоб уникнути бюрократичних перепон і різного трактування норм.
Читайте також
Як зараз? Нині такі виплати передбачені лише для тих, хто має травми (поранення, контузії, каліцтва).
Але багато звільнених з полону потребують лікування через важкі захворювання, які вони отримали або які загострилися під час перебування в полоні.
«Це — справедливе і вкрай потрібне рішення для тих, хто пройшов через полон і тепер бореться за своє здоров’я», — написав Гончаренко.
Раніше Finance.ua писав, що МОЗ оновило список медичних установ, які забезпечують звільненим із полону військовим, правоохоронцям, рятувальникам та цивільним необхідну медичну, реабілітаційну й психологічну допомогу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
