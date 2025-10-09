0 800 307 555
Додаткові перевірки бізнесу: до кого ще прийде податкова у 2025 році

Особисті фінанси
31
У вересні податкова служба оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. За новими даними, у 2025 році заплановано 4908 перевірок — це на 122 більше, ніж у попередньому варіанті. При цьому частину підприємств виключили зі списку, а нові — додали.
Про це повідомляє Опендатабот.

Кого перевірять

Більшість перевірок припадає на компанії — 79% (3881 підприємство), тоді як на ФОПів — 21% (1027 бізнесів).
Найактивнішим місяцем стане грудень: заплановано 482 перевірки.
До кінця року податкова планує перевірити:
  • 1016 компаній (73%),
  • 42 фінансові установи та нерезидентів (3%),
  • 268 ФОПів (19,3%),
  • 65 бізнесів, щодо яких є питання зі сплатою ПДФО, військового збору та ЄСВ (4,7%).
Цікаво, що серед підприємств, які залишилися у плані, є ті, що фактично не ведуть діяльність: у дев’яти відкрито справи про банкрутство, ще дев’ять перебувають у стані припинення, а чотири вже офіційно закриті.

У яких галузях перевірок найбільше

Найчастіше податківці перевірятимуть бізнес у таких сферах:
  • оптова торгівля — 272 компанії (24%),
  • сільське господарство — 119 (11%),
  • виробництво харчових продуктів — 76 (7%),
  • складське господарство та логістика — 64 (6%),
  • роздрібна торгівля — 49 (4%).

Географія перевірок

Кожна п’ята перевірка відбудеться у Києві — 219 перевірок. Далі йдуть:
  • Дніпропетровська область — 122 (11%),
  • Одеська — 114 (10%),
  • Львівська — 79 (7%),
  • Полтавська — 60 (5,4%).
Хто з великих компаній потрапив до списку

З жовтня до кінця року податкова перевірить 11 компаній, що належать до різних фінансово-промислових груп, і ще 10 — пов’язаних із ними. У списку також є 13 компаній з Індексу Опендатаботу 2025.
Серед найбільших — ОККО-Експрес (74,8 млрд грн). До оновленого переліку також додали:
  • Кернел-Трейд (90,9 млрд грн),
  • Оператор ГТС України (38,5 млрд грн),
  • Метінвест-СМЦ (37,8 млрд грн),
  • мережу магазинів Єва (26,9 млрд грн).
Крім того, у плані з’явилась компанія Омега з річним доходом 20 млрд грн.

Як перевірити свій бізнес

Дізнатися, чи запланована перевірка щодо вашої компанії або партнерів, можна безкоштовно в Опендатаботі.
Для цього треба надіслати боту код ЄДРПОУ — і якщо бізнес є у планах податкової, ця інформація з’явиться у картці компанії.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
