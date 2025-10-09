Додаткові перевірки бізнесу: до кого ще прийде податкова у 2025 році Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Додаткові перевірки бізнесу: до кого ще прийде податкова у 2025 році

У вересні податкова служба оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. За новими даними, у 2025 році заплановано 4908 перевірок — це на 122 більше, ніж у попередньому варіанті. При цьому частину підприємств виключили зі списку, а нові — додали.

Про це повідомляє Опендатабот.

Кого перевірять

Більшість перевірок припадає на компанії — 79% (3881 підприємство), тоді як на ФОПів — 21% (1027 бізнесів).

Найактивнішим місяцем стане грудень: заплановано 482 перевірки.

До кінця року податкова планує перевірити:

1016 компаній (73%),

42 фінансові установи та нерезидентів (3%),

268 ФОПів (19,3%),

65 бізнесів, щодо яких є питання зі сплатою ПДФО, військового збору та ЄСВ (4,7%).

Цікаво, що серед підприємств, які залишилися у плані, є ті, що фактично не ведуть діяльність: у дев’яти відкрито справи про банкрутство, ще дев’ять перебувають у стані припинення, а чотири вже офіційно закриті.

У яких галузях перевірок найбільше

Найчастіше податківці перевірятимуть бізнес у таких сферах:

оптова торгівля — 272 компанії (24%),

сільське господарство — 119 (11%),

виробництво харчових продуктів — 76 (7%),

складське господарство та логістика — 64 (6%),

роздрібна торгівля — 49 (4%).

Географія перевірок

Кожна п’ята перевірка відбудеться у Києві — 219 перевірок. Далі йдуть:

Дніпропетровська область — 122 (11%),

Одеська — 114 (10%),

Львівська — 79 (7%),

Полтавська — 60 (5,4%).

Хто з великих компаній потрапив до списку

З жовтня до кінця року податкова перевірить 11 компаній, що належать до різних фінансово-промислових груп, і ще 10 — пов’язаних із ними. У списку також є 13 компаній з Індексу Опендатаботу 2025.

Серед найбільших — ОККО-Експрес (74,8 млрд грн). До оновленого переліку також додали:

Кернел-Трейд (90,9 млрд грн),

Оператор ГТС України (38,5 млрд грн),

Метінвест-СМЦ (37,8 млрд грн),

мережу магазинів Єва (26,9 млрд грн).

Крім того, у плані з’явилась компанія Омега з річним доходом 20 млрд грн.

Як перевірити свій бізнес

Дізнатися, чи запланована перевірка щодо вашої компанії або партнерів, можна безкоштовно в Опендатаботі.

Для цього треба надіслати боту код ЄДРПОУ — і якщо бізнес є у планах податкової, ця інформація з’явиться у картці компанії.

