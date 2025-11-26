0 800 307 555
Ryanair додає 10 нових маршрутів (інфографіка)

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про розширення своєї присутності в аеропорту словацької столиці Братислава.
Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.
У розкладі на 2026 рік вона виконуватиме рекордну кількість рейсів із головного аеропорту Словаччини — 33 маршрути, включно з 10 новими:
Наступного року в аеропорту Братислави базуватимуться три літаки Ryanair, що дасть змогу авіакомпанії збільшити пасажиропотік через нього одразу на 70% - до 2 млн пасажирів на рік.
«Це рекордне зростання було зумовлене політикою Словаччини щодо розвитку авіаційної галузі, включно зі зниженням зборів за управління повітряним рухом і нульовими екологічними податками, що надає словацьким громадянам і гостям країни ще більше можливостей для подорожей за низькими тарифами, одночасно зміцнюючи позиції Братислави як ключового авіаційного вузла в Центральній Європі», — заявив гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі.
Раніше Ryanair з 12 листопада 2025 року повністю відмовився від паперових квитків. Це означає, що тепер пасажири авіакомпанії можуть потрапити на борт літака тільки з цифровими посадковими талонами.
Раніше глава Ryanair Майкл О’Лірі також заявляв, що таким чином авіакомпанія розраховує максимально скоротити час проходження перевірок в аеропорту.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
