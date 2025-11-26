Ryanair додає 10 нових маршрутів (інфографіка) Сьогодні 16:46 — Особисті фінанси

Ryanair додає 10 нових маршрутів (інфографіка)

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про розширення своєї присутності в аеропорту словацької столиці Братислава.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії

У розкладі на 2026 рік вона виконуватиме рекордну кількість рейсів із головного аеропорту Словаччини — 33 маршрути, включно з 10 новими:

Наступного року в аеропорту Братислави базуватимуться три літаки Ryanair, що дасть змогу авіакомпанії збільшити пасажиропотік через нього одразу на 70% - до 2 млн пасажирів на рік.

Читайте також Ryanair остаточно скасував паперові квитки — що змінюється

«Це рекордне зростання було зумовлене політикою Словаччини щодо розвитку авіаційної галузі, включно зі зниженням зборів за управління повітряним рухом і нульовими екологічними податками, що надає словацьким громадянам і гостям країни ще більше можливостей для подорожей за низькими тарифами, одночасно зміцнюючи позиції Братислави як ключового авіаційного вузла в Центральній Європі», — заявив гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі.

Це означає, що тепер пасажири авіакомпанії можуть потрапити на борт літака тільки з цифровими посадковими талонами. Раніше Ryanair з 12 листопада 2025 року повністю відмовився від паперових квитків.Це означає, що тепер пасажири авіакомпанії можуть потрапити на борт літака тільки з цифровими посадковими талонами.

Раніше глава Ryanair Майкл О’Лірі також заявляв, що таким чином авіакомпанія розраховує максимально скоротити час проходження перевірок в аеропорту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.