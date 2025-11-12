Ryanair остаточно скасував паперові квитки — що змінюється Сьогодні 21:47

Ryanair остаточно скасував паперові квитки — що змінюється

Ірландський лоукостер Ryanair з 12 листопада 2025 року повністю відмовився від паперових квитків.

Це означає, що тепер пасажири авіакомпанії можуть потрапити на борт літака тільки з цифровими посадковими талонами.

Чому Ryanair скасовує паперові квитки

«Перехід до повністю цифрової моделі означає швидший, інтелектуальніший та екологічніший досвід для пасажирів, а також простіший доступ до низки інноваційних функцій у застосунку, включно з функцією „Замовити місце“, інформацією про рейс у режимі реального часу та прямими оновленнями в періоди перебоїв у роботі», — прокоментувала запуск ініціативи директорка з маркетингу Ryanair Дара Бреді.

Раніше глава Ryanair Майкл О’Лірі також заявляв, що таким чином авіакомпанія розраховує максимально скоротити час проходження перевірок в аеропорту.

Як це працює

З 12 листопада пасажири Ryanair більше не зможуть завантажувати і роздруковувати паперові посадкові талони.

використовувати цифровий посадковий талон, створений у застосунку «myRyanair» під час реєстрації на рейс, ідеться на Замість цього вони маютьпід час реєстрації на рейс, ідеться на сайті авіакомпанії

При цьому у пресслужбі зазначають, що такий метод реєстрації вже випробували майже 80% пасажирів Ryanair.

Також додаток «myRyanair» надає пасажирам доступ до низки інших функцій:

попереднє замовлення їжі та напоїв до місця пасажира та обслуговування в першу чергу;

інформація про рейс у режимі реального часу — від номера гейта до затримок;

миттєві повідомлення з операційного центру Ryanair у разі перебоїв у роботі;

альтернативні варіанти перельоту в режимі реального часу в період перебоїв у роботі.

Раніше Finance.ua повідомляв , що генеральний директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував європейських лідерів за нездатність захистити авіапростір ЄС та закликав збивати дрони, які порушують роботу аеропортів.

УНІАН За матеріалами:

