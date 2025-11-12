0 800 307 555
укр
Ryanair остаточно скасував паперові квитки — що змінюється

Ryanair остаточно скасував паперові квитки — що змінюється
Ірландський лоукостер Ryanair з 12 листопада 2025 року повністю відмовився від паперових квитків.
Це означає, що тепер пасажири авіакомпанії можуть потрапити на борт літака тільки з цифровими посадковими талонами.

Чому Ryanair скасовує паперові квитки

«Перехід до повністю цифрової моделі означає швидший, інтелектуальніший та екологічніший досвід для пасажирів, а також простіший доступ до низки інноваційних функцій у застосунку, включно з функцією „Замовити місце“, інформацією про рейс у режимі реального часу та прямими оновленнями в періоди перебоїв у роботі», — прокоментувала запуск ініціативи директорка з маркетингу Ryanair Дара Бреді.
Раніше глава Ryanair Майкл О’Лірі також заявляв, що таким чином авіакомпанія розраховує максимально скоротити час проходження перевірок в аеропорту.

Як це працює

З 12 листопада пасажири Ryanair більше не зможуть завантажувати і роздруковувати паперові посадкові талони.
Замість цього вони мають використовувати цифровий посадковий талон, створений у застосунку «myRyanair» під час реєстрації на рейс, ідеться на сайті авіакомпанії.
При цьому у пресслужбі зазначають, що такий метод реєстрації вже випробували майже 80% пасажирів Ryanair.
Також додаток «myRyanair» надає пасажирам доступ до низки інших функцій:
  • попереднє замовлення їжі та напоїв до місця пасажира та обслуговування в першу чергу;
  • інформація про рейс у режимі реального часу — від номера гейта до затримок;
  • миттєві повідомлення з операційного центру Ryanair у разі перебоїв у роботі;
  • альтернативні варіанти перельоту в режимі реального часу в період перебоїв у роботі.
Раніше Finance.ua повідомляв, що генеральний директор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував європейських лідерів за нездатність захистити авіапростір ЄС та закликав збивати дрони, які порушують роботу аеропортів.
