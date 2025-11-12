Німеччина відмовляється від російського газу: Берлін знайшов спосіб розірвати контракт Вчора 23:45 — Енергетика

Німеччина націоналізувала російську «дочку» «Газпрома» після початку повномасштабного вторгнення в Україну, проте продовжувала купувати газ у москви. Тепер Берлін знайшов спосіб розірвати зв’язки з росією.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Merkur.

Уряд Німеччини вирішив, що наразі державна енергетична компанія SEFE, яка була раніше Gazprom Germania, може звільнитися від контракту з російською компанією Yamal Trade на постачання газу достроково.

«Як 19-й санкційний пакет, так і регламент RePowerEU дають SEFE можливість припинити закупівлю російського СПГ за старим контрактом та посилатися на форс-мажор», — зазначають у Міністерстві економіки Німеччини.

Причиною складної ситуації з SEFE стала умова у старому контракті. Вона зобов’язувала компанію платити навіть тоді, коли поставки газу припиняються.

SEFE, хоч і була націоналізована, залишалася зобов’язаною до 2040 року закуповувати 2,9 мільйона тонн російського скрапленого газу щорічно. Лише за перше півріччя 2025 року компанія отримала 25 партій російського газу.

«У результаті росія отримувала подвійний зиск — гроші за недоставлений газ і прибуток від його подальшого продажу іншим покупцям», — пише видання.

Втім, до 2027 року, коли ЄС відмовиться повністю від російських енергоресурсів, триватиме перехідний період і Німеччина продовжить купувати російський газ.

Також Берлін зараз намагається врегулювати питання німецької «дочки» «Роснафти», яку США звільнили від санкцій. Вашингтон видав Німеччині спеціальну ліцензію, яка буде дійсна до 29 квітня 2026 року, пише Bloomberg

Після запровадження нових санкцій США Берлін звернувся із запитом до Вашингтона щодо Rosneft Germany. Адже обмеження забороняють західним банкам і компаніям співпрацювати з переліком російських фірм.

Компанія ризикувала втратити головних клієнтів:

нафтові трейдери, енергетичні компанії та банки погрожували припинити співпрацю з Rosneft Deutschland;

а німецький уряд розпочав активні переговори із Вашингтоном, щоб виключити компанію із санкційного списку.

