Україна накопичила газу на зиму, але планує додаткові закупівлі — Міненерго

Енергетика
153
Україна накопичила 13,2 млрд кубометрів природного газу у підземних сховищах, що забезпечує стабільну роботу енергосистеми. Водночас держава планує закупити додаткові обсяги на період опалювального сезону.
Про це заявив заступник глави Міненерго Микола Колісник на пресконференції, передає Еспресо.

Виконано план накопичення газу

«Ми досягли запланованого рівня накопичення природного газу в підземних сховищах — 13,2 млрд кубометрів, фактично навіть 13,3. Цього достатньо для певних режимів роботи», — сказав Колісник.
Посадовець нагадав, що з жовтня окупанти здійснили 7 атак по комплексу, тому держава планує дозакупити додатковий обсяг газу, який буде постачатись протягом опалювального сезону. Це має допомогти утримувати режими роботи газотранспортної системи та інших інфраструктурних обʼєктів розподілу.

Диверсифікація маршрутів постачання

Україна активно працює над диверсифікацією джерел імпорту газу. Зокрема, розвивається так званий «вертикальний коридор» через трансбалканський газопровід. Нещодавно в Греції досягнуто домовленості про 50-відсотковий дисконт за тарифом транспортування.
Колісник наголосив, що Україна має гарантовану пропускну спроможність на всіх міждержавних перетинах. «Це гарантія того, що навіть у разі подальших атак ми зможемо отримати газ з різних напрямків», — пояснив він.
Водночас Колісник заявив, що єдиним комплексним захистом обʼєктів енергетики, з огляду на їхню масштабність, є лише протиповітряна оборона.
«Лише це може захистити нас від атак, коли, до прикладу, ворогом було випущено 45 ракет, 32 з яких, на жаль, досягають мети», — сказав заступник очільниці Міненерго.
