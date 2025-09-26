0 800 307 555
Болгарія розірве договір про транзит російського газу у 2026 році

Енергетика
17
Премʼєр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що його країна припинить договір про транзит російського газу вже в 2026 році.
Про це повідомляє видання БНР.
«Щодо заклику президента Дональда Трампа, який пролунав під час сесії Генеральної Асамблеї, ми, як частина Європейського Союзу, приєднаємося до рішень блоку про призупинення, у короткостроковій перспективі — до 2026 року, контрактів на використання або транзит російського природного газу», — зазначив Желязков.
Він додав, що до 2028 року російський газ має бути цілком виведений з болгарського енергетичного ринку.
Болгарський прем’єр також зауважив, що все споживання природного газу в країні, як для промисловості, так і для домогосподарств, покривається за рахунок імпорту скрапленого газу, що постачається через спеціалізовані термінали.
Зауважимо, після того, як постачання російського газу територією України було припинено, Угорщина отримує його газопроводом «Турецький потік» та його відгалуженнями в Болгарії та Сербії. І далі передає частину Словаччині.
Словаччина та Угорщина вже заявили, що планують протистояти тиску Трампа з вимогою скоротити імпорт російської нафти та газу, доки Європейський Союз не знайде достатніх альтернативних джерел постачання.
Серед країн ЄС, які досі купують російський газ крім Угорщини та Словаччини, ще Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія, які отримують скраплений газ від російської компанії «Новатек» за довгостроковими контрактами.
Європейський Союз поставив перед собою мету — до 2027 року позбутися залежності від російського палива. Цей курс був визначений після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.
Європейська комісія оприлюднила детальну «дорожню карту», яка передбачає конкретні заходи для досягнення цієї мети.
За матеріалами:
Діло
