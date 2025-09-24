Угорщина не відмовиться від російської нафти попри вимогу США — Сійярто Сьогодні 09:32 — Енергетика

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російських енергоносіїв, незважаючи на вимогу Білого дому до союзників у НАТО припинити закупівлю російської нафти.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Ми не можемо гарантувати безпечне постачання енергоносіїв для нашої країни без російських джерел нафти чи газу», — сказав Сійярто, додавши, що він розуміє підхід президента США Дональда Трампа.

Він зауважив, що для Угорщини енергопостачання є «суто фізичним питанням».

«Можна мріяти про купівлю нафти і газу деінде (окрім росії. — Ред.)… Але ми можемо купувати тільки там, де є інфраструктура. А якщо подивитися на реальну інфраструктуру, то стає очевидним, що без російських поставок неможливо забезпечити стабільне енергопостачання країни», — стверджує Сійярто.

Європейські лідери намагалися переконати Угорщину та Словаччину відмовитися від російської нафти, проте їхні заклики були проігноровані.

Коментуючи тиск з боку Європи, Сійярто назвав західноєвропейських посадовців «фанатиками», зазначивши, що з ними «абсолютно неможливо вести раціональний діалог, заснований на фактах і здоровому глузді».

Він також визнав, що відносини Угорщини з Брюсселем залишаються напруженими, натомість зі Сполученими Штатами відносини суттєво покращилися. Міністр заявив, що Угорщина була «єдиним європейським урядом, який схрестив пальці за перемогу Трампа».

«Зараз Сполучені Штати — наші друзі. Тож мати американського президента за друга — це зовсім не те, коли вони чинять на тебе тиск, незалежно від того, що відбувається в Брюсселі, — і це дуже, дуже серйозно», — додав Сійярто.

Укрінформ За матеріалами:

