«У ЄС немає грошей, а на війну є»: Угорщина виступає проти фонду ЄС для України на 108 млрд — Finance.ua
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«У ЄС немає грошей, а на війну є»: Угорщина виступає проти фонду ЄС для України на 108 млрд

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«У ЄС немає грошей, а на війну є»: Угорщина виступає проти фонду ЄС для України на 108 млрд
«У ЄС немає грошей, а на війну є»: Угорщина виступає проти фонду ЄС для України на 108 млрд
Угорщина виступила проти пропозиції Євросоюзу створити фонд обсягом $108 млрд, спрямований на підтримку України, стверджуючи, що підтримка цієї ініціативи буде означати «фінансування війни».
Про це заявив Балаш Орбан, радника прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, у соцмережі Facebook 9 липня.
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«У Європи немає грошей, але є гроші на війну. Тоді завжди можна знайти 108 мільярдів доларів», — написав він, критикуючи намір Брюсселя надавати подальшу підтримку Україні.
За словами Орбана, таке фінансування буде здійснюватися за рахунок європейських пріоритетів, підриваючи конкурентоспроможність Європи, послаблюючи захист кордонів та забираючи ресурси в громадян, сімей та місцевих громад.
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Він також заявив без жодних доказів, що Україна нібито запросила приблизно $1,08 трлн, і попередив, що запропонований фонд буде лише початком.
«У той час, коли Європа бореться з економічними, соціальними та безпековими викликами, Брюссель продовжує обирати зброю замість миру, борг замість конкурентоспроможної Європи, — додав Балаш Орбан. — У Брюсселі завжди є гроші, які можна витратити, але не на Європу».
Раніше Угорщина наклала вето на запропонований пакет військової допомоги ЄС Україні на суму $21 млрд.
За матеріалами:
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