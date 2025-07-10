«У ЄС немає грошей, а на війну є»: Угорщина виступає проти фонду ЄС для України на 108 млрд — Finance.ua

«У ЄС немає грошей, а на війну є»: Угорщина виступає проти фонду ЄС для України на 108 млрд Сьогодні 20:34 — Світ

«У ЄС немає грошей, а на війну є»: Угорщина виступає проти фонду ЄС для України на 108 млрд

Угорщина виступила проти пропозиції Євросоюзу створити фонд обсягом $108 млрд, спрямований на підтримку України, стверджуючи, що підтримка цієї ініціативи буде означати «фінансування війни».

Про це заявив Балаш Орбан, радника прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, у соцмережі Facebook 9 липня.

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«У Європи немає грошей, але є гроші на війну. Тоді завжди можна знайти 108 мільярдів доларів», — написав він, критикуючи намір Брюсселя надавати подальшу підтримку Україні.

За словами Орбана, таке фінансування буде здійснюватися за рахунок європейських пріоритетів, підриваючи конкурентоспроможність Європи, послаблюючи захист кордонів та забираючи ресурси в громадян, сімей та місцевих громад.

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Він також заявив без жодних доказів, що Україна нібито запросила приблизно $1,08 трлн, і попередив, що запропонований фонд буде лише початком.

«У той час, коли Європа бореться з економічними, соціальними та безпековими викликами, Брюссель продовжує обирати зброю замість миру, борг замість конкурентоспроможної Європи, — додав Балаш Орбан. — У Брюсселі завжди є гроші, які можна витратити, але не на Європу».

Раніше Угорщина наклала вето на запропонований пакет військової допомоги ЄС Україні на суму $21 млрд.

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