Словаччина і далі блокує санкції ЄС проти росії — ЗМІ Сьогодні 17:27 — Світ

Словаччина і далі блокує санкції ЄС проти росії — ЗМІ

На засіданні 9 липня посли країн Євросоюзу не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти росії через блокування з боку Словаччини.

Про це повідомив топдипломат ЄС у коментарі Суспільному.

«Словаччина блокує санкції, попри „хороші та продуктивні“ переговори з Комісією (щодо дорожньої карти з відмови від російських енергоносіїв REPower EU). Зростає гнів у залі, оскільки ми втрачаємо час і повинні мати тверду реакцію на нещодавні російські атаки», — повідомив співрозмовник.

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Окрім цього, досі не вирішене питання збереження верхньої межі ціни на російську нафту. Три країни, а саме Греція, Кіпр і Мальта, не підтримують її застосування.

Наступне обговорення пакета відбудеться на засіданні послів ЄС 11 липня.

«Ми щиро сподіваємося, що домовленості буде досягнуто і що Рада ЄС у закордонних справах у вівторок зможе затвердити цей вкрай необхідний новий пакет», — сказав співрозмовник видання.

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Раніше на зустрічі послів ЄС 27 червня Словаччина попросила відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій проти росії через необхідність знайти задовільне рішення щодо негативних наслідків для Словаччини від запропонованого законодавства RePowerEU.

Зі свого боку Угорщина заявила, що разом зі Словаччиною блокуватиме ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти росії.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти росії. Його основні цілі — російський енергетичний сектор, банки, а також експорт товарів, які можуть використовуватись для виробництва зброї. Цього разу ЄС вперше пропонує запровадити повну заборону на будь-які фінансові операції, пов’язані з трубопроводами «Північний потік-1» та «Північний потік-2».

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