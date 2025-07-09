Словаччина і далі блокує санкції ЄС проти росії — ЗМІ — Finance.ua
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Словаччина і далі блокує санкції ЄС проти росії — ЗМІ

Світ
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Словаччина і далі блокує санкції ЄС проти росії — ЗМІ
Словаччина і далі блокує санкції ЄС проти росії — ЗМІ
На засіданні 9 липня посли країн Євросоюзу не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти росії через блокування з боку Словаччини.
Про це повідомив топдипломат ЄС у коментарі Суспільному.
«Словаччина блокує санкції, попри „хороші та продуктивні“ переговори з Комісією (щодо дорожньої карти з відмови від російських енергоносіїв REPower EU). Зростає гнів у залі, оскільки ми втрачаємо час і повинні мати тверду реакцію на нещодавні російські атаки», — повідомив співрозмовник.
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Окрім цього, досі не вирішене питання збереження верхньої межі ціни на російську нафту. Три країни, а саме Греція, Кіпр і Мальта, не підтримують її застосування.
Наступне обговорення пакета відбудеться на засіданні послів ЄС 11 липня.
«Ми щиро сподіваємося, що домовленості буде досягнуто і що Рада ЄС у закордонних справах у вівторок зможе затвердити цей вкрай необхідний новий пакет», — сказав співрозмовник видання.
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Раніше на зустрічі послів ЄС 27 червня Словаччина попросила відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій проти росії через необхідність знайти задовільне рішення щодо негативних наслідків для Словаччини від запропонованого законодавства RePowerEU.
Зі свого боку Угорщина заявила, що разом зі Словаччиною блокуватиме ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти росії.
Нагадаємо, раніше Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти росії. Його основні цілі — російський енергетичний сектор, банки, а також експорт товарів, які можуть використовуватись для виробництва зброї. Цього разу ЄС вперше пропонує запровадити повну заборону на будь-які фінансові операції, пов’язані з трубопроводами «Північний потік-1» та «Північний потік-2».
За матеріалами:
suspilne.media
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