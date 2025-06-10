ЄС представив 18-й пакет санкцій проти росії — Finance.ua

ЄС представив 18-й пакет санкцій проти росії Сьогодні 17:50

ЄС представив 18-й пакет санкцій проти росії

Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти росії. Його основні цілі — російський енергетичний сектор, банки, а також експорт товарів, які можуть використовуватись для виробництва зброї.

Про це 10 червня в Брюсселі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правда.

Цього разу ЄС вперше пропонує запровадити повну заборону на будь-які фінансові операції, пов’язані з трубопроводами «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Учасникам із країн Євросоюзу буде заборонено брати участь у таких транзакціях — як напряму, так і опосередковано.

Єврокомісія також хоче знизити цінову стелю на російську нафту із 60 до 45 доларів за барель. За словами очільниці ЄК, зараз нафта приносить росії близько третини всіх державних доходів, і цей потік грошей необхідно скоротити.

Цінові обмеження на нафту — спільна ініціатива країн G7. Їхні лідери планують обговорити подальші дії на саміті в Канаді наступного тижня.

ЄК також пропонує додати до санкційного списку ще 77 суден із російського «тіньового флоту», який використовується для обходу обмежень. Загалом до списку входять уже 342 судна.

Ще одна пропозиція — заборона імпорту продуктів, виготовлених із російської нафти, навіть якщо вони були вироблені в третіх країнах.

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У банківському секторі планується перетворити чинну заборону на використання системи SWIFT на повну заборону фінансових транзакцій. Її хочуть поширити ще на 22 російські банки.

Також пропонується застосовувати санкції до фінансових установ у третіх країнах, які допомагають росії обходити обмеження.

ЄК пропонує накласти санкції й на російський фонд прямих інвестицій, його дочірні компанії та проєкти.

Єврокомісія планує заборонити експорт до росії товарів на суму понад 2,5 мільярда євро. Йдеться про машини, метали, пластмаси й хімікати — тобто продукцію, яку можна використовувати в промисловості, зокрема для виробництва зброї.

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Окремо посилять контроль за товарами подвійного призначення, які можуть використовуватись у військовій сфері для виготовлення дронів, ракет та іншого озброєння.

«Ми хочемо бути впевненими, що росія не зможе модернізувати свою зброю за допомогою європейських технологій», — наголосила фон дер Ляєн.

Ще один пункт нового пакета — розширення списку компаній, які підпадають під заборону транзакцій. До нього додали 22 російські та іноземні компанії, які напряму або опосередковано підтримують військово-промисловий комплекс рф.

«Здатність путіна вести війну багато в чому залежить від допомоги третіх країн. Ті, хто підтримує російську агресію, мають нести відповідальність», — підсумувала президентка Єврокомісії.

Європейська правда За матеріалами:

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