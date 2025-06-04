Швейцарія приєдналася до 17-го пакету санкцій проти росії — Finance.ua

Швейцарія приєдналася до 17-го пакету санкцій проти росії Сьогодні 11:32

Швейцарія приєдналася до 17-го пакету санкцій проти росії

Швейцарія приєдналася до 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії, який ЄС ухвалив 20 травня 2025 року. Нові санкції набули чинності 3 червня.

Про це повідомив уряд країни на своєму офіційному сайті.

Швейцарська влада внесла до свого санкційного списку ще 17 фізичних осіб і 58 компаній, повʼязаних із росією. Усі вони вже фігурують у санкційному списку Євросоюзу. Їм заборонено в’їзд до Швейцарії та транзит через країну, а їхні активи будуть заморожені.

Серед фігурантів — компанії та особи, які мають стосунок до російського оборонно-промислового комплексу.

До санкційного списку потрапили 189 суден, які належать до так званого російського тіньового флоту — суден, що використовуються для обходу міжнародних обмежень.

Окрім цього, Швейцарія посилила експортний контроль щодо ще 31 компанії, зокрема й тих, що розташовані поза межами ЄС. Ідеться про обмеження на доступ до товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

Нагадаємо, 20 травня Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого «тіньового флоту». Нові обмеження покликані посилити тиск на москву, зокрема у сфері морських перевезень, які допомагають обходити вже існуючі санкції.

Як заявляв старший військовий радник постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ підполковник Джобі Ріммер, через міжнародні санкції росія втратила близько 450 млрд дол. доходів від свого енергетичного сектору.

Лідер Республіканської партії у Сенаті США Джон Тун повідомив , що вже цього місяця Конгрес може розпочати розгляд законопроєкту, який передбачає нові жорсткі санкції проти рф, а також вторинні санкції проти країн, що торгують з нею.

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