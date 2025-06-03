У Сенаті США напрацьовують нові санкції проти росії, їх можуть запровадити вже в червні — Finance.ua
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У Сенаті США напрацьовують нові санкції проти росії, їх можуть запровадити вже в червні

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У Сенаті США напрацьовують нові санкції проти росії, їх можуть запровадити вже в червні
У Сенаті США напрацьовують нові санкції проти росії, їх можуть запровадити вже в червні
Лідер Республіканської партії у Сенаті США Джон Тун повідомив, що вже цього місяця Конгрес може розпочати розгляд законопроєкту, який передбачає нові жорсткі санкції проти рф, а також вторинні санкції проти країн, що торгують з нею.
Про це повідомляє Reuters.
Ініціатива передбачає запровадження 500% мит на імпорт з країн, які купують у росії нафту, газ, уран та інші ресурси.
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На сьогодні основними покупцями російської енергії залишаються Китай і Індія — на них припадає близько 70% експортного прибутку рф у цій галузі.
Хоча адміністрація Дональда Трампа ще сподівається на досягнення мирної угоди з росією, Сенат готовий посилити тиск.
«Ми готові надати президенту всі необхідні інструменти, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів», — заявив Джон Тун.
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Він уточнив, що наразі тривають консультації з Білим домом, щоб узгодити терміни і зміст санкційного пакета.
Щоб санкції набули чинності, законопроєкт повинен пройти голосування не лише в Сенаті, але й у Палаті представників, а також отримати підпис президента. Дональд Трамп раніше висловлював занепокоєння, що посилення санкцій може ускладнити переговори з москвою. На даний момент лідери республіканців у Палаті не повідомляли, чи планують виносити цей документ на голосування.
За матеріалами:
Finance.ua
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