У Сенаті США напрацьовують нові санкції проти росії, їх можуть запровадити вже в червні — Finance.ua

У Сенаті США напрацьовують нові санкції проти росії, їх можуть запровадити вже в червні Сьогодні 18:10

У Сенаті США напрацьовують нові санкції проти росії, їх можуть запровадити вже в червні

Лідер Республіканської партії у Сенаті США Джон Тун повідомив, що вже цього місяця Конгрес може розпочати розгляд законопроєкту, який передбачає нові жорсткі санкції проти рф, а також вторинні санкції проти країн, що торгують з нею.

Про це повідомляє Reuters.

Ініціатива передбачає запровадження 500% мит на імпорт з країн, які купують у росії нафту, газ, уран та інші ресурси.

Читайте також Скільки росія вже втратила через санкції

На сьогодні основними покупцями російської енергії залишаються Китай і Індія — на них припадає близько 70% експортного прибутку рф у цій галузі.

Хоча адміністрація Дональда Трампа ще сподівається на досягнення мирної угоди з росією, Сенат готовий посилити тиск.

«Ми готові надати президенту всі необхідні інструменти, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів», — заявив Джон Тун.

Він уточнив, що наразі тривають консультації з Білим домом, щоб узгодити терміни і зміст санкційного пакета.

Щоб санкції набули чинності, законопроєкт повинен пройти голосування не лише в Сенаті, але й у Палаті представників, а також отримати підпис президента. Дональд Трамп раніше висловлював занепокоєння, що посилення санкцій може ускладнити переговори з москвою. На даний момент лідери республіканців у Палаті не повідомляли, чи планують виносити цей документ на голосування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.