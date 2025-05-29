Трамп каже, що не посилює санкції, щоб не зіпсувати переговори з путіним — Finance.ua
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Трамп каже, що не посилює санкції, щоб не зіпсувати переговори з путіним

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Трамп каже, що не посилює санкції, щоб не зіпсувати переговори з путіним
Трамп каже, що не посилює санкції, щоб не зіпсувати переговори з путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що утримується від посилення санкцій проти росії, аби не зірвати можливу мирну угоду.
Про це він сказав журналістам на церемонії приведення до присяги тимчасового прокурора округу Колумбія.
«Тільки той факт, що я, думаю, близький до укладення угоди, я не хочу все зіпсувати, роблячи це», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання про можливість посилення санкцій проти рф.
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Президент США запевнив, що може бути досить жорстким, але, на його думку, посилення санкцій «зашкодить угоді».
«Це не моя війна, — вкотре наголосив він. — Це війна Байдена, війна Зеленського і війна путіна. Це не війна Трампа. Я тут лише для того, аби побачити, чи можу я покласти край цьому, щоб урятувати 5 тисяч життів на тиждень та багато грошей».
Після слова «гроші» Трамп раптово перейшов на іншу тему — розповів про успіхи своєї нещодавньої поїдки до найбагатших країн Близького Сходу, звідки він нібито привіз 5,1 трлн доларів.
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Потім знову переключився на видатки Сполучених Штатів.
«Подумайте лишень, ми витратили 300 млрд доларів, без жодних чеків, без контролю. Вони (очевидно, адміністрація експрезидента Байдена. — Ред.) просто надсилали гроші… — сказав Трамп. — Я ніколи в житті не бачив нічого подібного».
Натомість, він похвалився, що зібрав трильйони доларів і «придбав гарний, великий, величний літак безкоштовно для військово-повітряних сил Сполучених Штатів».
За матеріалами:
Укрінформ
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