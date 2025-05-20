Трамп допустив можливість виходу США з переговорів щодо війни в Україні, назвав умову — Finance.ua
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Трамп допустив можливість виходу США з переговорів щодо війни в Україні, назвав умову

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Президент США Дональд Трамп, після телефонного дзвінка російському диктатору володимиру путіну та українському колезі Володимиру Зеленському, натякнув на можливість виходу Вашингтона з переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує CNN.
За словами Трампа, під час розмови з Путіним, він запитав останнього: «Коли ми закінчимо це кровопролиття (війну в Україні, — ред.), цю криваву баню?»
Зокрема додав, що Штати можуть «відійти» від переговорів, якщо Білий дім вважатиме, що не може допомогти, оскільки в питанні врегулювання повномасштабної війни задіяні «дуже великі его».
«Кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати», — заявив президент.
Відповідаючи на питання журналістів про те, чи просив він про зустріч з російським диктатором під час розмови, американський лідер заявив, що вони порушували це питання.

Дзвінок Трампа путіну та Зеленському

Вчора, 19 травня, Трамп провів телефонну розмову з путіним, а також двічі зв’язався з Зеленським.
Як повідомили ЗМІ, спочатку голова Білого дому зателефонував президенту України, після чого відбулася його розмова з путіним, а згодом він ще раз провів розмову з українським лідером.
Після спілкування з диктатором Трамп наголосив, що росія та Україна повинні без зволікань розпочати переговорний процес, аби домовитися про припинення бойових дій та завершення збройного конфлікту.
За матеріалами:
РБК-Україна
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