Трамп допустив можливість виходу США з переговорів щодо війни в Україні, назвав умову — Finance.ua

Трамп допустив можливість виходу США з переговорів щодо війни в Україні, назвав умову Сьогодні 13:34

Президент США Дональд Трамп, після телефонного дзвінка російському диктатору володимиру путіну та українському колезі Володимиру Зеленському, натякнув на можливість виходу Вашингтона з переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа, якого цитує CNN.

За словами Трампа, під час розмови з Путіним, він запитав останнього: «Коли ми закінчимо це кровопролиття (війну в Україні, — ред.), цю криваву баню?»

Зокрема додав, що Штати можуть «відійти» від переговорів, якщо Білий дім вважатиме, що не може допомогти, оскільки в питанні врегулювання повномасштабної війни задіяні «дуже великі его».

«Кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати», — заявив президент.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи просив він про зустріч з російським диктатором під час розмови, американський лідер заявив, що вони порушували це питання.

Дзвінок Трампа путіну та Зеленському

Вчора, 19 травня, Трамп провів телефонну розмову з путіним, а також двічі зв’язався з Зеленським.

Як повідомили ЗМІ, спочатку голова Білого дому зателефонував президенту України, після чого відбулася його розмова з путіним, а згодом він ще раз провів розмову з українським лідером.

Після спілкування з диктатором Трамп наголосив, що росія та Україна повинні без зволікань розпочати переговорний процес, аби домовитися про припинення бойових дій та завершення збройного конфлікту.

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