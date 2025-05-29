Скільки росія вже втратила через санкції Вчора 16:44

Скільки росія вже втратила через санкції

Як заявив старший військовий радник постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ підполковник Джобі Ріммер під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, через міжнародні санкції росія втратила близько 450 млрд дол. доходів від свого енергетичного сектору.

Дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено.

росія продовжує ескалацію конфлікту, і це має дедалі серйозніші економічні наслідки для її населення: базова облікова ставка в росії зросла до 21%, що свідчить про глибоку фінансову нестабільність; 40% бюджету рф у 2025 році спрямовано на оборону; вперше з часів СРСР оборонні витрати перевищили соціальні; дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачено; через міжнародні санкції росія втратила орієнтовно 450 млрд дол. США доходів від енергетичного сектору, заявив Ріммер.

За його словами, така політика свідчить про те, що Кремль свідомо ставить війну вище за добробут власного народу.

«Вибір Кремля веде до зубожіння росії», — переконаний він.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що утримується від посилення санкцій проти росії, аби не зірвати можливу мирну угоду.

Про це він сказав журналістам на церемонії приведення до присяги тимчасового прокурора округу Колумбія.

«Тільки той факт, що я, думаю, близький до укладення угоди, я не хочу все зіпсувати, роблячи це», — сказав Трамп, відповідаючи на запитання про можливість посилення санкцій проти рф.

Укрінформ За матеріалами:

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