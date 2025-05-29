Санкції проти рф залишаються, жодна країна не планує поступок — ОП Вчора 11:45

Санкції проти рф залишаються, жодна країна не планує поступок — ОП

Партнери України мають єдину чітку позицію, і жодна з країн санкційної коаліції не розглядає можливість послаблення санкцій проти росії найближчим часом.

Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону.

«Все, що ми бачимо, і все, що ми знаємо від партнерів по санкційній коаліції, це абсолютно впевнена, тверда позиція: санкції залишаються. Тобто це ми чуємо одночасно від усіх партнерів: Велика Британія, Європейський Союз, Японія, Канада, Нова Зеландія, Сполучені Штати. Санкції залишаються і нікуди не подінуться найближчим часом», — сказав Власюк.

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Він зазначив, що наразі 18-й пакет санкцій Європейського Союзу вже фактично готовий на робочому рівні, і найближчим часом може бути ухвалене рішення про його розгляд для ухвалення.

Також, за його словами, нові санкції від американського уряду теж вже розроблені і підготовлені, залишається лише питання чи будуть вони реалізовані.

«Ті сигнали, які ми бачимо щодо стану російської економіки, підтверджують, що справді існують проблеми саме через санкції. А риторика з вимогами їх зняти лише зайвий раз підкреслює: санкції працюють і створюють суттєвий тиск на ворога», — додав Власюк.

Нагадаємо, умови очільника кремля володимира путіна щодо припинення війни в Україні включають вимогу, щоб західні лідери нібито дали письмове зобов’язання припинити розширення НАТО на схід, а також була знята частина санкцій з росії.

Укрінформ За матеріалами:

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