Попри санкції: які країни імпортують найбільше російського викопного палива (інфографіка) — Finance.ua

Попри санкції: які країни імпортують найбільше російського викопного палива (інфографіка) Сьогодні 07:27 — Світ

Попри санкції: які країни імпортують найбільше російського викопного палива (інфографіка)

Понад 20 країн продовжували закуповувати російське викопне паливо після початку повномасштабної війни, попри санкції, публічні заяви про енергетичну незалежність і ризики для репутації. Серед основних покупців — Китай, Європейський Союз та Індія.

Про це свідчать оновлені дані CREA, станом на червень 2025 року.

За період повномасштабної війни найбільше імпортували:

Китай — перерахував росії 253 млрд євро за нафту, газ і вугілля;

ЄС — напонад 209 млрд євро;

Індія — ще 138 млрд євро.

Загалом ці три гравці забезпечили російський бюджет більш як 600 мільярдами євро доходів від експорту викопного палива.

Китай став ключовим імпортером:

перше місце за закупівлею нафти (182,6 млрд євро) і вугілля (36,8 млрд);

друге місце — за імпортом газу (33,8 млрд).

Європейський Союз залишається головним покупцем російського газу: за три роки країни ЄС витратили на нього понад 102 млрд євро, зокрема трубопровідний газ і ЗПГ. А на російську нафту Європа спрямувала 123,3 млрд євро — трохи більше, ніж Індія, яка витратила 103,9 млрд.

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Серед інших великих покупців — Туреччина (103,6 млрд євро), а також країни ЄС, які офіційно підтримують санкції: Німеччина, Угорщина, Італія, Нідерланди, Франція, Словаччина, Бельгія. До списку також входять Японія, Південна Корея, ОАЕ, Сінгапур та інші.

Частина з цих держав продовжує імпорт, попри зобов’язання щодо скорочення енергетичної залежності від росії, проголошені на рівні урядів та міжнародних інституцій.

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