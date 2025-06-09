Попри санкції: які країни імпортують найбільше російського викопного палива (інфографіка) — Finance.ua
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Попри санкції: які країни імпортують найбільше російського викопного палива (інфографіка)

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Попри санкції: які країни імпортують найбільше російського викопного палива (інфографіка)
Попри санкції: які країни імпортують найбільше російського викопного палива (інфографіка)
Понад 20 країн продовжували закуповувати російське викопне паливо після початку повномасштабної війни, попри санкції, публічні заяви про енергетичну незалежність і ризики для репутації. Серед основних покупців — Китай, Європейський Союз та Індія.
Про це свідчать оновлені дані CREA, станом на червень 2025 року.
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За період повномасштабної війни найбільше імпортували:
  • Китай — перерахував росії 253 млрд євро за нафту, газ і вугілля;
  • ЄС — напонад 209 млрд євро;
  • Індія — ще 138 млрд євро.
Попри санкції: які країни імпортують найбільше російського викопного палива (інфографіка)
Загалом ці три гравці забезпечили російський бюджет більш як 600 мільярдами євро доходів від експорту викопного палива.
Китай став ключовим імпортером:
  • перше місце за закупівлею нафти (182,6 млрд євро) і вугілля (36,8 млрд);
  • друге місце — за імпортом газу (33,8 млрд).
Європейський Союз залишається головним покупцем російського газу: за три роки країни ЄС витратили на нього понад 102 млрд євро, зокрема трубопровідний газ і ЗПГ. А на російську нафту Європа спрямувала 123,3 млрд євро — трохи більше, ніж Індія, яка витратила 103,9 млрд.
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Серед інших великих покупців — Туреччина (103,6 млрд євро), а також країни ЄС, які офіційно підтримують санкції: Німеччина, Угорщина, Італія, Нідерланди, Франція, Словаччина, Бельгія. До списку також входять Японія, Південна Корея, ОАЕ, Сінгапур та інші.
Частина з цих держав продовжує імпорт, попри зобов’язання щодо скорочення енергетичної залежності від росії, проголошені на рівні урядів та міжнародних інституцій.
За матеріалами:
Слово і Діло
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