Нафта падає: побоювання з приводу поставок затьмарили «мирову» між США і Китаєм — Finance.ua

Нафта падає: побоювання з приводу поставок затьмарили «мирову» між США і Китаєм Сьогодні 10:40 — Енергетика

Нафта падає: побоювання з приводу поставок затьмарили «мирову» між США і Китаєм

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 13 травня, після досягнення двотижневого максимуму на тлі паузи в торговельній війні між США і Китаєм після тимчасового зниження тарифів обома країнами. При цьому залишаються побоювання з приводу зростання поставок.

Видання Reuters пише, що ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 22 центи, або 0,3%, до 64,74 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 18 центів, або на 0,3%, до 61,77 долара.

«Хоча ослаблення торговельної напруженості між Китаєм і США є корисним, все ще залишається багато невизначеності щодо того, що станеться через 90 днів. Ця невизначеність може продовжувати чинити негативний вплив на попит на нафту», — заявили аналітики ING.

Однак основні суперечності, які призвели до суперечки, зберігаються, включно з дефіцитом торговельного балансу США з Китаєм і вимогою президента Дональда Трампа до Пекіна вжити більш активних заходів у боротьбі з кризою фентанілу в США. Ринки також розглядали зростання пропозиції як ключовий фактор зниження цін на нафту.

«Попри те, що попит був головною проблемою для нафтового ринку, збільшення пропозиції з боку ОПЕК+ означає, що ринок нафти буде добре забезпечений до кінця року», — заявили аналітики ING, додавши, що ступінь забезпеченості ринку залежатиме від того, чи буде ОПЕК+ дотримуватися планів з агресивного збільшення постачань у травні та червні.

5 травня ціни на нафту знизилися більш ніж на 2 долари за барель через плани ОПЕК+ прискорити збільшення видобутку «чорного золота».

УНІАН За матеріалами:

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