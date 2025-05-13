Нафта падає: побоювання з приводу поставок затьмарили «мирову» між США і Китаєм — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нафта падає: побоювання з приводу поставок затьмарили «мирову» між США і Китаєм

Енергетика
74
Нафта падає: побоювання з приводу поставок затьмарили «мирову» між США і Китаєм
Нафта падає: побоювання з приводу поставок затьмарили «мирову» між США і Китаєм
Ціни на нафту знизилися у вівторок, 13 травня, після досягнення двотижневого максимуму на тлі паузи в торговельній війні між США і Китаєм після тимчасового зниження тарифів обома країнами. При цьому залишаються побоювання з приводу зростання поставок.
Видання Reuters пише, що ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 22 центи, або 0,3%, до 64,74 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 18 центів, або на 0,3%, до 61,77 долара.
«Хоча ослаблення торговельної напруженості між Китаєм і США є корисним, все ще залишається багато невизначеності щодо того, що станеться через 90 днів. Ця невизначеність може продовжувати чинити негативний вплив на попит на нафту», — заявили аналітики ING.
Однак основні суперечності, які призвели до суперечки, зберігаються, включно з дефіцитом торговельного балансу США з Китаєм і вимогою президента Дональда Трампа до Пекіна вжити більш активних заходів у боротьбі з кризою фентанілу в США. Ринки також розглядали зростання пропозиції як ключовий фактор зниження цін на нафту.
«Попри те, що попит був головною проблемою для нафтового ринку, збільшення пропозиції з боку ОПЕК+ означає, що ринок нафти буде добре забезпечений до кінця року», — заявили аналітики ING, додавши, що ступінь забезпеченості ринку залежатиме від того, чи буде ОПЕК+ дотримуватися планів з агресивного збільшення постачань у травні та червні.
5 травня ціни на нафту знизилися більш ніж на 2 долари за барель через плани ОПЕК+ прискорити збільшення видобутку «чорного золота».
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems