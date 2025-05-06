Нафта рф знецінилася до дворічного мінімуму — Finance.ua
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Нафта рф знецінилася до дворічного мінімуму

Енергетика
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Ціна на російську нафту в рублях опустилася нижче 4 тис. рублів за барель — це найнижчий показник за останні два роки й на 40% менше, ніж передбачено в державному бюджеті.
Про це повідомляє агентство Reuters.
За підрахунками Reuters, середня ціна суміші Urals та ESPO впала до $48,92 за барель, або 3,9 тис. рублів. Це менше за закладений у бюджет рф показник — 6,7 тис. рублів.
Багато аналітиків вважають, що Кремлю доведеться підвищувати податки, скорочувати витрати на соціальні програми й нарощувати запозичення, якщо він хоче збалансувати бюджет без урізання оборонних витрат.
Падіння пов’язане з очікуваннями, що світове виробництво нафти перевищуватиме споживання. За останні шість торгових сесій світові ціни на нафту втратили понад 10%, а з квітня знизилися більш ніж на 20%. Тоді заяви президента США Дональда Трампа щодо торгових мит спричинили побоювання щодо глобального економічного сповільнення.
На вартість нафти також вплинуло рішення ОПЕК+ (до якої входить і росія) пришвидшити темпи збільшення видобутку.
Трамп у понеділок заявив, що москва і Київ хочуть завершити війну, і що президент росії путін став більше схильним до миру після падіння нафтових цін.
Енергоресурси забезпечують близько третини доходів російського бюджету. Через падіння цін уряд минулого тижня збільшив прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік з 0,5% до 1,7% ВВП. Це сталося після зниження прогнозу енергетичних доходів на 24% через очікування тривалого періоду низьких цін на нафту.
За матеріалами:
Економічна Правда
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