ЄС продовжив санкції проти росії ще на 6 місяців — Finance.ua

ЄС продовжив санкції проти росії ще на 6 місяців Сьогодні 14:30

ЄС продовжив санкції проти росії ще на 6 місяців

Країни Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо ухвалення 18-го пакета санкцій проти росії, проте домовилися продовжити чинні економічні санкції ще на шість місяців.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних представників ЄС.

20 червня лідери країн-членів ЄС не змогли дійти згоди через позицію Словаччини, яка досі не надала остаточного погодження для нового пакета санкцій.

Як пише mind, про домовленість продовжити діючі санкції оголосив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі. Разом із ним виступили президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта.

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«ЄС ухвалив рішення продовжити чинні санкції проти росії ще на шість місяців», — заявив Туск. Він також зазначив, що попереду ще обговорення 18-го пакету санкцій.

Секторальні обмеження проти росії ЄС продовжує двічі на рік у січні та липні. Вони охоплюють торгівлю, фінансовий сектор, технології, товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Нагадаємо, 10 червня Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти росії. Його основні цілі — російський енергетичний сектор, банки, а також експорт товарів, які можуть використовуватись для виробництва зброї.

Зі свого боку Україна планує синхронізувати санкції з Євросоюзом. Володимир Зеленський заявив, що санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України.

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