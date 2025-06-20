Україна синхронізує санкції з Євросоюзом — Finance.ua

Україна синхронізує санкції з Євросоюзом Сьогодні 12:33 — Казна та Політика

Фото: Facebook Володимир Зеленський

У четвер, 19 червня, в Офісі президента відбулася нарада з питань санкційної політики. За її результатами ухвалено рішення про повну синхронізацію українських санкцій із заходами, які запроваджують міжнародні партнери.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Facebook.

«Погодили конкретні рішення. Перше — на сто відсотків синхронізувати санкції нашої держави та партнерів. Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України», — заявив президент.

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За його словами, Україна планує посилити санкції проти танкерного флоту росії. Тому президент доручив розширити обмеження на капітанів суден, а також на російські термінали, які відвантажують нафту. Ці санкції також мають бути узгоджені з партнерами.

«Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів», — наголосив Зеленський.

На нараді також обговорили нові підходи до ускладнення здатності росії продовжувати війну. Це стосується фінансових інструментів, криптовалют, схем оплати та постачання технологічних компонентів і обладнання для виробництва зброї.

Президент доручив розширити інструменти парламентської дипломатії, залучення громадських лідерів і бізнесу, щоб посилити підтримку нових санкцій.

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Президент також акцентував на необхідності досягти реальних результатів від санкцій. «МЗС України, розвідки та Національний банк України мають забезпечити більш відчутні результати санкційного тиску на росію та її спільників», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти росії. Його основні цілі — російський енергетичний сектор, банки, а також експорт товарів, які можуть використовуватись для виробництва зброї. Цього разу ЄС вперше пропонує запровадити повну заборону на будь-які фінансові операції, пов’язані з трубопроводами «Північний потік-1» та «Північний потік-2».

Водночас президент США Дональд Трамп заявив , що поки не запроваджуватиме нові санкції проти росії. За його словами, він хоче дочекатися, чи вдасться досягти домовленості про припинення війни в Україні. Він також зазначив, санкції дорого обходяться США.

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