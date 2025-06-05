У Євросоюзі заявили, що прагнуть запровадити санкції проти росії одночасно зі США — Finance.ua
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У Євросоюзі заявили, що прагнуть запровадити санкції проти росії одночасно зі США

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У Євросоюзі заявили, що прагнуть запровадити санкції проти росії одночасно зі США
У Євросоюзі заявили, що прагнуть запровадити санкції проти росії одночасно зі США
Євросоюз готовий об’єднатися зі США для одночасного запровадження санкцій проти росії, щоб змусити кремлівського диктатора володимира путіна до мирних переговорів.
Про це заявила в інтерв’ю Politico президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За словами фон дер Ляєн, наразі ЄС планує 18-й пакет санкцій проти росії.
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«Ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб накласти санкції на російську енергетику і перекрити російські джерела фінансування», — сказала вона.
Очікується, що санкції ЄС міститимуть обмеження для компаній, пов’язаних з двома газопроводами «Північний потік» між Росією та Німеччиною, а також зниження верхньої межі ціни на нафту.
«Ми обговорили, як ми можемо запровадити європейські та американські санкції одночасно, якщо путін не сяде за стіл переговорів», — зазначила фон дер Ляєн.
Після зустрічі з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом у понеділок фон дер Ляєн заявила, що задоволена його планами посилити тиск на росію. Двопартійний законопроєкт, автором якого він є, передбачає запровадження 500-відсоткових тарифів на товари, що імпортуються з країн, які все ще купують російське паливо та інші продукти.
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Відповідаючи на запитання, чого вона очікує від майбутніх санкцій, фон дер Ляєн сказала: «Отже, якщо американці вирішать запровадити санкції, то 500% мита будуть включені в цей пакет».
Згодом представниця Єврокомісії Паула Піньо пояснила, що фон дер Ляєн не мала на увазі включення 500-відсоткових тарифів до 18-го пакету санкцій ЄС, але підкреслила, що ЄС має у своєму розпорядженні інші інструменти, зазначивши, що санкції проти росії «не можуть бути ідентичними».
За матеріалами:
Укрінформ
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